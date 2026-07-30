法務部：毒駕肇事案件下降33% 強化執法發揮效果

法務部今天表示，內政部警政署5月起推動「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，截至22日共查獲6730件毒駕案件，其中毒駕肇事案件從專案第一個月的273件降為第二個月的183件，減少33%，顯示強化執法已逐步發揮預防及嚇阻效果。

法務部今天在行政院會報告「毒品及毒駕防制執行概況與策進」，在國內毒品犯罪部分，今年的14波安居緝毒專案，共查獲2255人、查扣各級毒品1744公斤，其中依托咪酯類毒品240公斤，且破獲毒品工廠及分裝場所188處、查扣依托咪酯類煙油1564瓶及煙彈6678顆，並查扣犯罪所得逾新台幣1366萬元。

另外，法務部說，內政部警政署年5月22日起推動「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒專案」，截至7月22日止，全國共查獲毒駕案件6730件，毒駕肇事案件較前一個月下降33%，顯示跨部會推動強化執法、唾液毒品快篩及同步斷源查緝措施，已逐步發揮預防及嚇阻效果。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，杜絕毒品及毒駕造成的社會危害，是政府責無旁貸的使命，請台高檢署持續統籌6大緝毒系統，精進科技偵蒐設備與數據分析，強力掃蕩毒品，並透過國際情資合作，積極溯源，瓦解販毒組織。

對於校園反毒部分，卓榮泰指示，衛福部應會同教育部，建立校園電子煙案件通報、暫時保管、移交、沒入及學生輔導的一致性流程，並規劃宣導方案，提升青少年學生對毒品及電子煙危害的認知。

他還說，請教育部在開學前針對各級學校的教職人員做好相關預防宣導、安全檢查、關懷輔導的各項準備工作，開學後立即展開校園反毒工作，另外高中職以下的學校，也要利用親師座談的機會，讓家長知道毒品的危害。

卓榮泰同時提醒，若校園有必要性的清查與篩檢，絕對要在保障學校學生人權的前提下，僅對特定高風險的對象謹慎實施，不得無謂擴大，同時也得優化校安人力培訓。

對於校安維護部分，行政院政務委員季連成出席記者會時說明，教育部推動的新校安措施與第五級保全概念相似，因此他尊重教育部作法，未來每一所學校大約增加2名至3名校安人員，背景包含軍警退休、教官回任與一般民眾都可以，但關鍵是相關人員都要經過相當的體力測驗，以及反毒的校安培訓工作，進行校安維護的協助工作。

季連成也強調，目前已經針對全國3600多個學校周邊，找出了9100多個學生聚集處、可能的吸毒場域、校外宿舍等「治安熱點」，請當地警察單位做綿密的巡查。