快訊

熊本強震後假求救瘋傳！「我被活埋」地址竟不存在 仍吸30萬瀏覽

台中商銀捲36億洗錢 分行經理曝：沒想到熟客介紹「爛客戶」給我

12生肖8月運勢一次看！有人迎好運 小心健康、破財危機

聽新聞
0:00 / 0:00

法務部：毒駕肇事案件下降33% 強化執法發揮效果

中央社／ 台北30日電

法務部今天表示，內政部警政署5月起推動「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒」專案，截至22日共查獲6730件毒駕案件，其中毒駕肇事案件從專案第一個月的273件降為第二個月的183件，減少33%，顯示強化執法已逐步發揮預防及嚇阻效果。

法務部今天在行政院會報告「毒品及毒駕防制執行概況與策進」，在國內毒品犯罪部分，今年的14波安居緝毒專案，共查獲2255人、查扣各級毒品1744公斤，其中依托咪酯類毒品240公斤，且破獲毒品工廠及分裝場所188處、查扣依托咪酯類煙油1564瓶及煙彈6678顆，並查扣犯罪所得逾新台幣1366萬元。

另外，法務部說，內政部警政署年5月22日起推動「全國同步強化查緝毒駕及打擊喪屍煙毒專案」，截至7月22日止，全國共查獲毒駕案件6730件，毒駕肇事案件較前一個月下降33%，顯示跨部會推動強化執法、唾液毒品快篩及同步斷源查緝措施，已逐步發揮預防及嚇阻效果。

行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰院會中指出，杜絕毒品及毒駕造成的社會危害，是政府責無旁貸的使命，請台高檢署持續統籌6大緝毒系統，精進科技偵蒐設備與數據分析，強力掃蕩毒品，並透過國際情資合作，積極溯源，瓦解販毒組織。

對於校園反毒部分，卓榮泰指示，衛福部應會同教育部，建立校園電子煙案件通報、暫時保管、移交、沒入及學生輔導的一致性流程，並規劃宣導方案，提升青少年學生對毒品及電子煙危害的認知。

他還說，請教育部在開學前針對各級學校的教職人員做好相關預防宣導、安全檢查、關懷輔導的各項準備工作，開學後立即展開校園反毒工作，另外高中職以下的學校，也要利用親師座談的機會，讓家長知道毒品的危害。

卓榮泰同時提醒，若校園有必要性的清查與篩檢，絕對要在保障學校學生人權的前提下，僅對特定高風險的對象謹慎實施，不得無謂擴大，同時也得優化校安人力培訓。

對於校安維護部分，行政院政務委員季連成出席記者會時說明，教育部推動的新校安措施與第五級保全概念相似，因此他尊重教育部作法，未來每一所學校大約增加2名至3名校安人員，背景包含軍警退休、教官回任與一般民眾都可以，但關鍵是相關人員都要經過相當的體力測驗，以及反毒的校安培訓工作，進行校安維護的協助工作。

季連成也強調，目前已經針對全國3600多個學校周邊，找出了9100多個學生聚集處、可能的吸毒場域、校外宿舍等「治安熱點」，請當地警察單位做綿密的巡查。

毒駕 法務部 執法

延伸閱讀

打擊喪屍煙毒毒駕案件數下降 法務部：2個月全國查獲毒駕6730件

卓榮泰下令重罰毒駕 法務部查扣依托咪酯240公斤、犯罪所得1,366萬元

回響 季連成：每校增校安人員 軍警退休、教官回任皆可

保護校園！科技強化毒品查緝 黃偉哲：支持更有力執法工具

相關新聞

平埔族第一族 行政院核定「西拉雅族」為全台第17原住民族

行政院今天核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，是平埔原住民族群身分法施行後，第一個完成認定程序的平埔族原住民。原民會表示，邀集各部會盤點立委選制等政治參與、社會福利、醫療及教育等各項配套修法，預計今年底會有初步結果。

行政院核定「西拉雅族」為原住民族 黃偉哲見證回顧台南縣市推動歷程

行政院今天核定「西拉雅族」為原住民族，並舉行「西拉雅族民族核定暨正名宣告典禮」，台南市長黃偉哲出席見證歷史性一刻。他向一路走來堅持不懈的族人、耆老、文化工作者及學界專家表達最高敬意。

熊本強震 賴總統、蕭美琴、卓榮泰各捐20萬元賑災

日本熊本縣發生強烈地震，總統府發言人郭雅慧今天表示，賴清德總統、副總統蕭美琴及行政院卓榮泰關切災情，以個人身分各捐贈新台幣20萬元賑災，外交部開設賑災專戶，提供國人捐款。

台股2日重挫近3600點國安基金護盤？操盤手曝進場原則

•台股近期劇烈震盪，短短兩個交易日重挫近3600點，市場關注國安基金是否進場護盤。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華今（30）日回應，國安基金啟動有一定程序，必須發生重大事件並出現市場失序，才會進場穩定市場；目前股市漲跌主要受到國際情勢影響，國安基金將密切關注國內外政經局勢，若出現失序狀況，將適度處理。

監委調查台灣防震斷層情境模擬不足 恐誤導防災準備

監察委員田秋堇、蔡崇義今天指出，國科會就台灣活動斷層災害的情境模擬量能不足，內政部就災害模擬結果欠缺減災成效評估，請行政院加強督導。

楊珍妮涉霸凌遭彈劾、送懲戒法院 張惇涵：尊重監察院調查

行政院前政委楊珍妮兼任該院經貿辦總談判代表，涉霸凌副手顏慧欣，監察院通過彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。對此，行政院秘書長張惇涵30日受訪表示，尊重監察院調查結果及懲戒法院判決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。