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平埔族第一族 行政院核定「西拉雅族」為全台第17原住民族

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
8月1日原住民族日前夕，行政院正式核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成認定程序的平埔族原住民，西拉雅族耆老萬正雄（圖右）在正名宣告儀式上，為閣揆卓榮泰（圖左）戴上花環、圍上十字繡勇士腰帶。記者邱德祥／攝影
8月1日原住民族日前夕，行政院正式核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成認定程序的平埔族原住民，西拉雅族耆老萬正雄（圖右）在正名宣告儀式上，為閣揆卓榮泰（圖左）戴上花環、圍上十字繡勇士腰帶。記者邱德祥／攝影

行政院今天核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，是平埔原住民族群身分法施行後，第一個完成認定程序的平埔族原住民。原民會表示，邀集各部會盤點立委選制等政治參與、社會福利、醫療及教育等各項配套修法，預計今年底會有初步結果。

西拉雅族是台灣最早有文字紀錄的原住民族之一，從1990年代起發起文化復興與正名運動，歷經30多年至今，台南縣從縣長蘇煥智時代開始正視西拉雅文化，縣市合併後的市長賴清德，將西拉雅族定為台南市定原住民族。

2022年憲法法庭認定原住民身分法未完整保障台灣所有南島語系民族，宣告西拉雅族等平埔族群，依法享有申請原住民身分憲法權利。去年10月立法院三讀通過平埔原住民族身分法，如今行政院依法完成核定程序，是政府對歷史的回應。

行政院長卓榮泰主持西拉雅族民族核定暨正名宣告典禮，儀式由西拉雅族人進行傳統祈福儀式，由牧師祝禱。卓榮泰表示，原住民族過去是台灣這塊島嶼唯一最早的主人，後續還有八個平埔族群正在申請核定，政府會秉持同樣的程序和原則，希望這個大家庭越來越大。西拉雅族耆老萬正雄為卓榮泰戴上花環，圍上十字繡勇士腰帶，象徵感謝肯定國家推動族群正義與正名的工作。

原民會主任秘書王美蘋表示，今年5月邀集告相關部會盤點與平埔族有關權益，目前已盤點118種法律，預定今年底有初步盤點結果，再判斷是要修法或另立專法。

王美蘋說，目前道卡斯族已經進行到專家學者審議，噶哈巫族正準備舉行專家學者審議會。其他六族還在等申請團體提供身分認定要件草案，將會用最短時間完成審查作業。

原民會表示，符合認定資格的西拉雅族人，預計今年8月中旬以後，可向縣市政府申辦西拉雅族成員名冊登記，再到戶政事務所完成西拉雅族身分登記，估計第一年就有5萬人登記。

原民會說，平埔原住民可立即適用原住民族語言發展法、文化資產保存法等相關規定，語言復振、祭儀傳承都可取得法律支撐。平埔原住民族身分法要求政府三年內，針對原住民立委選制等政治參與、社會福利、醫療及教育等各項配套修法，原民會已經和各部會啟動盤點作業。

8月1日原住民族日前夕，行政院正式核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成認定程序的平埔族原住民，閣揆卓榮泰（圖中左）主持正名宣告儀式。記者邱德祥／攝影
8月1日原住民族日前夕，行政院正式核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成認定程序的平埔族原住民，閣揆卓榮泰（圖中左）主持正名宣告儀式。記者邱德祥／攝影

8月1日原住民族日前夕，行政院正式核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成認定程序的平埔族原住民。正名宣告儀式上，西拉雅族人首先進行傳統祈福儀式。記者邱德祥／攝影
8月1日原住民族日前夕，行政院正式核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成認定程序的平埔族原住民。正名宣告儀式上，西拉雅族人首先進行傳統祈福儀式。記者邱德祥／攝影

8月1日原住民族日前夕，行政院正式核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成認定程序的平埔族原住民。記者邱德祥／攝影
8月1日原住民族日前夕，行政院正式核定西拉雅族為原住民族，成為全台第17個原住民族，也是「平埔原住民族群身分法」施行後，首個完成認定程序的平埔族原住民。記者邱德祥／攝影

西拉雅 平埔族 原住民族

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