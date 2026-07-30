行政院核定「西拉雅族」為原住民族 黃偉哲見證回顧台南縣市推動歷程

行政院今天核定「西拉雅族」為原住民族，並舉行「西拉雅族民族核定暨正名宣告典禮」，台南市長黃偉哲出席見證歷史性一刻。他向一路走來堅持不懈的族人、耆老、文化工作者及學界專家表達最高敬意。

黃偉哲表示，西拉雅族正名歷經數十年努力，今天終於迎來歷史性成果，不僅是族人的榮耀，更是台灣落實平權與轉型正義的重要里程碑。

黃偉哲說，市府多年來始終與西拉雅族人並肩同行，從前台南縣長蘇煥智到賴清德總統擔任台南市長期間，率先將西拉雅族列為市定原住民，每一步都凝聚無數人努力。這是一條漫長且艱辛的平權之路，感謝各界共同推動正名，也期盼目前申請正名中的其他8個平埔原住民族群，都能順利完成歷史正義。

市府原住民族事務委員會指出，台南是西拉雅文化的重要發源地，也是全國最早推動西拉雅正名的地方政府。早於94年原台南縣政府率先認定西拉雅族為縣定原住民族，縣市合併後，市府持續推動文化保存、語言復振、祭儀傳承、教育推廣及族群發展等多項工作，並率先制定「台南市西拉雅族振興發展辦法」。

市府表示，比照法定原住民族提供敬老卡、健保補助、行動健檢、老花眼鏡補助及學生獎助學金等多元福利措施，並推動族人「熟」註記及族別認同，截至6月已有11828人完成熟註記，10714人完成族別認同註記，展現市府長期與族人攜手推動正名、落實歷史正義的決心。

市府表示，台南目前已有29所學校開設西拉雅族語課程，並成立台灣首所西拉雅族語特色小學口埤實驗小學。kuva聚落重建及夜祭分別登錄為市定及國家重要民俗，充分展現西拉雅文化深厚的歷史底蘊與生命力。

市府說，制度與司法層面積極扮演族人最堅實後盾，2021年陪同西拉雅族人北上司法院遞交意見書，促請加速審理身分釋憲案。2022年出席憲法法庭言詞辯論，2023年協助台南市西拉雅文化協會及族人向中央原住民族委員會申請族別認定，2024年協辦中央原民會辦理多場西拉雅族民族認定調查研究—分區意見徵詢會、去年召開「支持平埔族群正名，落實原民轉型正義」說明會，以具體行動持續推動正名進程，見證今日成果。

原民會說，回顧西拉雅族正名歷程，1990年代族人推動文化復振、恢復夜祭、發展語言教育，到地方政府建立制度、再透過司法途徑爭取憲法保障，各界攜手努力數十年，終於迎來重要成果。

行政院今天核定「西拉雅族」為原住民族，台南市長黃偉哲到場見證、回顧台南縣市推動歷程。圖／台南市府提供

行政院今天核定「西拉雅族」為原住民族，台南市長黃偉哲到場見證、回顧台南縣市推動歷程。圖／台南市府提供