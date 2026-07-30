第2起苦茶油苯駢芘超標 政院：納專案加強稽查抽驗

苦茶油出現第2例苯駢芘超標，行政院今天表示，已要求衛福部將苦茶油納入油品專案，加強衛生安全稽查以及上市後抽驗項目等。衛福部食藥署表示，下半年將啟動國內製造油品的專案輔導計畫，邀請專業團體與機構進場輔導業者。

中聯油脂苯駢芘超標事件後，近日連淨公司苦茶油以及永豐餘生技股份有限公司1日起出貨販售的「在地金花小菓苦茶油」，也傳出苯駢芘超標。

媒體關注，政院是否督促地方政府或是衛福部執行苦茶油專案查驗，行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時表示，食藥署已經接獲苦茶油業者自主通報並啟動跨縣市調查，政院也會督促衛福部，將苦茶油納入油品專案，加強衛生安全稽查以及上市後抽驗項目。

食藥署副署長王德原補充，苦茶油案在接獲業者自主通報後，第一時間就啟動跨縣市調查，接下來食藥署會針對事件結果，重新檢討油品抽樣策略與稽查專案重點。

他也表示，食藥署在下半年將啟動國內製造油品的專案輔導計畫，邀請國內專業團體與機構進場輔導業者，將這次事件原料風險管理、HACCP危害分析、製程管制、抽驗、異常缺失項目作為輔導重點，加速業者對於苯駢芘風險管理機制、製程管制、自主品管能力，避免類案再生。