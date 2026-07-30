李登輝逝世6週年 片山和之致哀：非常敬重母校前輩

今年為故總統李登輝逝世6週年，日本台灣交流協會台北事務所代表片山和之今天在社群媒體致哀表示，李登輝溫暖為人與真誠風範，至今仍烙印人們心中，而李登輝為母校前輩，他也非常敬重。

李登輝於2020年7月30日逝世，今年為6週年。片山和之透過日台交流協會官方臉書致上最誠摯追思與哀悼，並表示，李登輝生前不僅致力於台灣社會發展，也為無數人帶來希望與勇氣。李登輝溫暖為人與真誠風範，至今仍深深烙印在人們心中。

片山和之於1983年京都大學法學部畢業，而李登輝則在1943年進入京都大學前身京都帝國大學農學部就讀。片山和之特別提到，李登輝作為母校的資深前輩，他也非常敬重。

片山和之指出，對李登輝的卓越功績致上最深敬意，並衷心祈願故人安息。日本台灣交流協會將持續努力，進一步深化並鞏固日台之間的羈絆。