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監委調查台灣防震斷層情境模擬不足 恐誤導防災準備

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
熊本強震釀災，監委調查台灣防震斷層情境模擬不足。圖／聯合報系資料照
熊本強震釀災，監委調查台灣防震斷層情境模擬不足。圖／聯合報系資料照

監察委員田秋堇、蔡崇義今天指出，國科會就台灣活動斷層災害的情境模擬量能不足，內政部就災害模擬結果欠缺減災成效評估，請行政院加強督導。

監察院上午公布地震防災調查報告，這份調查報告指出，據2018年11月28日中央災害防救會報第39次會議決定，請國科會研發對台灣重要斷層錯動造成地震的情境模擬與災損推估等辦理事項。但國科會自2018年迄今，辦理7次大規模地震情境模擬，僅完成山腳斷層，模擬規模6.6，新城斷層，模擬規模6.9，大甲斷層，模擬規模6.5，加上彰化斷層，模擬規模6.5，合計四條斷層的情境模擬。我國都會人口密集地區轄內19條斷層，加上鄰近6條斷層，合計共25條活動斷層，以國科會每年僅在國家防災日時，配合內政部辦理一次地震災害情境模擬的速度觀之，比例太低，尚須10餘年，才能完成人口密集地區、科學園區或產業園區災害模擬，量能顯有不足。

監委表示，國科會情境模擬經費極其有限，山腳斷層僅以南段模擬發生規模6.6地震一組數據，模擬總長度僅二分之一，且非最大規模情境，相較日本首都地震模擬30組情境，且有極限模擬，國科會有美化數據之嫌，恐誤導相關單位防災準備，無法充分保障國人安全，行政院災防辦應加強督導。

監委說，內政部2017年12月7日中央災害防救會報第37次會議，設定10年內將山腳斷層地震傷亡人數減少一半等目標，內政部迄今已過八年餘，針對這個目標仍難以提出具體數據，對於國科會送交的七次大規模地震情境模擬結果，雖有相關研議作為，仍欠缺減災具體評估成效，模擬結果流於形式。

調查報告指出，相較日本東京直下地震2013年設定10年後減災目標，2025年檢驗其降低的達成率，如推估死亡人口數，由2.3萬人降為1.8萬人，房屋毀損由61萬棟降為40萬棟，避難人數由720萬人降為480萬人等，均值得借鏡，行政院災防辦應強化督導內政部，落實中央災害防救會報目標，仍有可精進之處。

監委 災害 田秋堇

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