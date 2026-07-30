快訊

熊本AEON氣爆困住貓咖！「Cat Café MOFF」25隻貓奇蹟生還 貓咪現況網看哭

熊本強震死亡增至28人！日本政府：救命與救援是和時間賽跑

外交部祭對等反制 即日起暫停受理摩洛哥國民來台簽證申請

聽新聞
0:00 / 0:00

楊珍妮涉霸凌遭彈劾、送懲戒法院 張惇涵：尊重監察院調查

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
顏慧欣霸凌案，監院彈劾楊珍妮。圖／聯合報系資料照
顏慧欣霸凌案，監院彈劾楊珍妮。圖／聯合報系資料照

行政院前政委楊珍妮兼任該院經貿辦總談判代表，涉霸凌副手顏慧欣，監察院通過彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。對此，行政院秘書長張惇涵30日受訪表示，尊重監察院調查結果及懲戒法院判決。

有關楊珍妮霸凌案，監察院調查結果出爐，13:0全票通過彈劾，不過行政院之前的調查報告是12項調查事項中認定二項成立職場霸凌，相比監察院的力道更強了一點。外界質疑，行政院在調查期間，仍保有楊珍妮的職位，導致一些同仁噤聲、不敢表達意見，影響調查公正性。

對此，張惇涵回應，行政院之前對OTN的案子啟動調查，是由外部專家委員為主。他們所做的調查報告，也經過行政院的防護委員會委員們討論通過，政院尊重並接受專家小組的調查報告。

至於監察院，張惇涵表示，監察院跟行政院是平行的憲政機關，行政院當然接受而且尊重這個監察院調查的結果。監察院的調查結果，要移送懲戒法院做判決，接下來政院也是尊重懲戒法院的判決。

楊珍妮 張惇涵 霸凌

延伸閱讀

高壓威嚇涉霸凌 監院13:0全票通過彈劾楊珍妮

監院彈劾涉霸凌楊珍妮 翁曉玲：卓榮泰未積極處理應一併彈劾

楊珍妮遭彈劾 監委：與前法制處長如出一轍…是「傳統官僚的權威產物」

楊珍妮構成霸凌遭彈劾 政院：尊重並續強化職場環境、精進經貿辦運作

相關新聞

監委調查台灣防震斷層情境模擬不足恐誤導防災準備

監察委員田秋堇、蔡崇義今天指出，國科會就台灣活動斷層災害的情境模擬量能不足，內政部就災害模擬結果欠缺減災成效評估，請行政院加強督導。

楊珍妮涉霸凌遭彈劾、送懲戒法院 張惇涵：尊重監察院調查

行政院前政委楊珍妮兼任該院經貿辦總談判代表，涉霸凌副手顏慧欣，監察院通過彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。對此，行政院秘書長張惇涵30日受訪表示，尊重監察院調查結果及懲戒法院判決。

回響／黃國昌：新興毒品氾濫情況日漸嚴重 手握政治權力都應該嚴肅反省

民眾黨主席黃國昌表示，新興毒品在校園情況日漸嚴重，所有手握政治權力的人，都應該嚴肅反省，根據民國114年中央政府總決算審核報告數據，國中與高中學生藥物濫用件數暴增情況，令人怵目驚心。

菸品警示圖文提升至85% 真能降低吸菸率？ 學者：應有本土效益分析做基礎

立法院朝野針對《菸害防制法》部分條文修正草案展開協商，菸品容器健康警示圖文是否由現行50%提高至85%，成為討論焦點。反菸團體認為，台灣應與國際高標準接軌，但也有學者指出，公共健康政策除參考國際經驗外，還需搭配本土研究與政策成效評估，才能提高制度的說服力。 85%警示圖文並非首次被提出，行政院於2022年送交立法院的修法草案，原本即規劃將警示圖文由35%提高至85%，但2023年朝野協商時，考量各界意見，最終拍板採行50%，並自2024年3月正式實施。現行制度實施僅兩年多，可能再度提高至85%，當初折衷方案是否已有足夠時間接受政策檢驗。 反菸團體主張，目前全球已有超過130個國家或地區實施菸品健康警示圖文，已有多個國家採行85%以上警示面積，並有部分國家進一步推動素面包裝，強調擴大警示圖文可降低菸盒包裝的品牌辨識度與吸引力，提高健康危害訊息能見度，並有助預防青少年接觸菸品，因此台灣應持續朝國際高標準邁進。 不過，公共衛生研究者指出，影響吸菸率的因素眾多，包括菸稅與價格政策、戒菸醫療資源、健康教育、執法強度、非法菸品市場及社會文化等，均可能影響最終結果，若將吸菸率下降完全歸因於警示圖文

歷經30年 行政院核定西拉雅族原住民族身分 南市：歷史正義新里程

行政院今天正式核定西拉雅族為原住民族，象徵平埔族群正名邁入歷史新頁。台南市政府表示，這不僅是西拉雅族人多年爭取正名的重要成果，也是國家落實歷史正義、推動原住民族轉型正義的重要里程碑，並向長期投入文化傳承、族群認同及正名運動的族人、耆老、文化工作者及學界人士表達敬意。台南市西拉雅文化協會8月1日在新化綠谷西拉雅舉辦「西拉雅、我們的名」慶祝活動

亞股去槓桿風暴 一圖看台股7月崩6千點、各國回檔幅度

亞洲股市29日再現大逃殺，台灣、南韓成為重災區。南韓KOSPI指數盤中再度觸發熔斷，終場重挫6%；台股盤中一度跌破4萬點，終場跌勢雖稍微收斂，仍大跌1564點，收在40039點，寫下史上第7大跌點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。