楊珍妮涉霸凌遭彈劾、送懲戒法院 張惇涵：尊重監察院調查

行政院前政委楊珍妮兼任該院經貿辦總談判代表，涉霸凌副手顏慧欣，監察院通過彈劾提案，全案移送懲戒法院審理。對此，行政院秘書長張惇涵30日受訪表示，尊重監察院調查結果及懲戒法院判決。

有關楊珍妮霸凌案，監察院調查結果出爐，13:0全票通過彈劾，不過行政院之前的調查報告是12項調查事項中認定二項成立職場霸凌，相比監察院的力道更強了一點。外界質疑，行政院在調查期間，仍保有楊珍妮的職位，導致一些同仁噤聲、不敢表達意見，影響調查公正性。

對此，張惇涵回應，行政院之前對OTN的案子啟動調查，是由外部專家委員為主。他們所做的調查報告，也經過行政院的防護委員會委員們討論通過，政院尊重並接受專家小組的調查報告。

至於監察院，張惇涵表示，監察院跟行政院是平行的憲政機關，行政院當然接受而且尊重這個監察院調查的結果。監察院的調查結果，要移送懲戒法院做判決，接下來政院也是尊重懲戒法院的判決。