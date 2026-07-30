回響／黃國昌：新興毒品氾濫情況日漸嚴重 手握政治權力都應該嚴肅反省

民眾黨主席黃國昌表示，新興毒品在校園情況日漸嚴重，所有手握政治權力的人，都應該嚴肅反省，根據民國114年中央政府總決算審核報告數據，國中與高中學生藥物濫用件數暴增情況，令人怵目驚心。

針對聯合報刊登「電子煙毒大舉滲透校園」系列報導，黃國昌表示，他一直非常關心校園反毒的議題，除了過去在立法院多次提出質詢，今年4月15日也率先舉行記者會，提出具體策略，作為三個孩子的父親，深知毒品對於下一代的危害，我們這一代人，有責任杜絕毒品、保護好孩子的未來。

黃國昌說，看完聯合報陽光行動「煙毒入侵校園」系列報導，內心很沈重，新興毒品在校園氾濫的情況日漸嚴重，看到受害學生講述出他們遭遇的情形時，所有手握政治權力的人，大家都應該要嚴肅反省。

黃國昌指出，政府106年開始推動新世代反毒策略行動綱領，第一期、第二期分別編列115億元和150億元，第三期114年至117年再度編列150億元，八年花了將近300億元，為什麼各學制學生藥物濫用的情形沒有下降，反而是節節攀升？

黃國昌說，案件數增加原因，可能是有查獲過去沒查到的黑數。不過，根據114年中央政府總決算審核報告，國中學生藥物濫用的件數，由112件成長到194件，成長比例高達73%；高中學生藥物濫用的件數，是從189件增加到360件，增加比例超過九成。

黃國昌表示，教育部預計今年9月在校園導入唾液快篩，早在上個月就有立委在立法院教育文化委員會質詢，除了不應該加重第一線教師的負擔外，更重要的問題，是唾液快篩導入校園缺乏法源，教育部如果只想便宜行事，用要點來處理，會違反法律保留原則。

黃國昌說，教育部次長當時宣稱會和法務部針對法律的問題進行研議，將近兩個月時間過去，請問教育部研議完了嗎？教育部準備好了嗎？尤其新北市長侯友宜、雲林縣長張麗善都已經指出，唾液快篩導入校園的核心問題，一定要做好完整計畫，不能貿然進到校園，應有法源，就可以知道迄今為止，問題依舊存在。

黃國昌表示，教育部到底在做什麼，還有一個月就要開學了，教育部還要拖多久，貿然上路，苦的還是全體第一線在教育現場的人員；還是如同教育部長鄭英耀想要放暑假一樣，教育部都去放暑假了，行政院長卓榮泰還要繼續縱容教育部下去。

黃國昌說，謝謝聯合報在當前惡劣的媒體環境當中，願意投入時間，讓更多的人可以關注校園反毒的重要議題，希望大家跟他共同關注校園反毒，為孩子織一張更安全綿密的防護網。