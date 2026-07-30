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歷經30年 行政院核定西拉雅族原住民族身分 南市：歷史正義新里程

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
西拉雅正名運動領袖萬正雄長老。聯合報系資料照片
西拉雅正名運動領袖萬正雄長老。聯合報系資料照片

行政院今天正式核定西拉雅族為原住民族，象徵平埔族群正名邁入歷史新頁。台南市政府表示，這不僅是西拉雅族人多年爭取正名的重要成果，也是國家落實歷史正義、推動原住民族轉型正義的重要里程碑，並向長期投入文化傳承、族群認同及正名運動的族人、耆老、文化工作者及學界人士表達敬意。台南市西拉雅文化協會8月1日在新化綠谷西拉雅舉辦「西拉雅、我們的名」慶祝活動

台南市是西拉雅文化的重要發源地，也是全國最早推動西拉雅正名的地方政府。早在2005年，原台南縣政府即率先認定西拉雅族為縣定原住民族；縣市合併後，市府持續推動文化保存、語言復振、祭儀傳承、教育推廣及族群發展，並率先制定「台南市西拉雅族振興發展辦法」。

台南市府也比照法定原住民族提供敬老卡、健保補助、行動健檢、老花眼鏡補助及學生獎助學金等福利措施，並推動族人辦理「熟」註記及族別認同。截至2026年6月底，已有1萬1828人完成熟註記、1萬714人完成族別認同註記。

台南市長黃偉哲表示，行政院正式核定西拉雅族，不僅是族人的光榮，也是台南及台灣落實歷史正義的重要時刻。市府多年來與族人並肩推動正名及族群發展，除設立西拉雅族文化會館，支持夜祭及語言文化傳承，目前全市已有29所學校開設西拉雅族語課程，並成立全國第一所西拉雅族語特色小學──口埤實驗小學。

黃偉哲指出，西拉雅文化保存工作也持續推進，包括「kuva聚落重建」登錄為台南市定民俗，「西拉雅族夜祭」登錄為國家重要民俗，展現西拉雅文化深厚的歷史底蘊。

在推動正名過程中，市府也持續扮演族人的後盾。2021年陪同上百名西拉雅族人前往司法院遞交意見書，促請加速審理身分釋憲案；2022年出席憲法法庭言詞辯論；2023年協助台南市西拉雅文化協會及族人向原住民族委員會申請族別認定；2024年配合原民會辦理多場民族認定調查研究分區意見徵詢會；2025年更召開「支持平埔族群正名，落實原民轉型正義」記者會，持續推動正名工作。

台南市原住民族事務委員會主委白惠蘭（Salau Kaljimuran）表示，西拉雅族獲得核定只是新的開始，未來市府將持續配合中央推動民族認定及權益保障工作，深化文化保存、語言復振、青年培力及教育推廣，攜手族人推動西拉雅文化永續發展。

市府表示，西拉雅族自1990年代起推動文化復振、恢復夜祭、發展族語教育，歷經地方制度建立及司法途徑爭取憲法保障，歷經數十年努力，終於迎來行政院正式核定族別。此舉不僅落實憲法法庭2022年憲判字第17號判決精神，也彰顯國家對西拉雅族歷史地位與民族主體性的肯認，是保障原住民族權益及推動轉型正義的重要里程碑。

台南市西拉雅文化協會8月1日在新化綠谷西拉雅舉辦慶祝活動。圖／取自粉專
台南市西拉雅文化協會8月1日在新化綠谷西拉雅舉辦慶祝活動。圖／取自粉專

台南市西拉雅文化協會先前在新化、左鎮一帶淺山部落舉辦「慶豐收、賀正名」慶祝活動，歷經25年正名運動努力，終於取得國家認定原住民身分。聯合報系資料照片
台南市西拉雅文化協會先前在新化、左鎮一帶淺山部落舉辦「慶豐收、賀正名」慶祝活動，歷經25年正名運動努力，終於取得國家認定原住民身分。聯合報系資料照片

西拉雅 原住民族 行政院

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