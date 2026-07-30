關切熊本地震 中華民國紅十字會：募集台灣民眾愛心 撥出1千萬日圓

新北市國中小免費營養午餐將在開學日8月31日上路，為提升校園午餐品質，教育局暑期推動「學校營養師專業社群與增能研習」，透過國際飲食、永續餐桌及實務案例交流，協助營養師精進菜單設計、供餐管理及惜食教育，並將營養、文化及永續概念融入學生每日餐盤，讓孩子吃得安心、健康又均衡。 營養午餐不只是學生補充營養的重要一餐，更是培養健康飲食、珍惜食物及認識在地文化的生活教育。營養師是校園供餐的重要專業人員，從食材選擇、營養規畫、菜單設計到供餐管理，與學生健康密切相關。透過暑期增能及跨校交流，讓專業更貼近校園供餐現場與學生實際需求。 研習涵蓋國際飲食文化及永續飲食及供餐實務，透過專業講座、案例分享與跨校交流，協助營養師精進菜單設計、食材搭配及供餐管理能力，兼顧學生營養需求、飲食喜好與減少剩食目標。 三芝國小營養師李綿真分享將異國料理融入午餐菜單的經驗，運用不同國家飲食特色與食材，學生從餐食認識多元文化、拓展國際視野。鳳鳴國小營養師洪慧真分享廚餘減量及掌握學生飲食喜好的方法，透過用餐觀察、菜單調整及飲食教育，提升學生對餐點接受度，也養成均衡飲食與珍惜食物習慣。 ●馬告、刺蔥、桔醬入菜 新北校園

2026-07-30 00:00