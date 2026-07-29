明朝野協商菸防法 民團籲嚴懲電子煙、禁止加味菸…完成修法守護青少年

立法院明天將針對「菸害防制法」修正草案進行朝野協商，電子煙管制、加味菸禁令、加熱菸外銷規範及菸盒警示圖文等議題成為修法焦點。台灣拒菸聯盟呼籲，朝野立委應以國人健康及青少年保護為優先，盡速完成修法，補強現行法規漏洞，避免公共衛生政策受到菸商利益影響。

台灣拒菸聯盟表示，立法院衛環委員會日前完成「菸害防制法」部分條文初審，但包括電子煙持有及攜帶入境罰則、加熱菸外銷規範等關鍵條文仍保留朝野協商，因此提出四大訴求，包括「嚴懲電子煙」、「禁止加味菸直接入法」、「拒絕加熱菸外銷特權」及「落實菸盒85%警示圖文」，希望在本會期完成三讀，建立更完整的菸害防制制度。

世界衛生組織指出，約9成青少年首次接觸菸品與加味菸有關，也已連續多年呼籲各國全面禁止加味菸。台灣拒菸聯盟強調，我國「菸害防制法」於2023年修法雖已授權主管機關公告禁止添加物，但至今仍未正式公告實施，應直接將花香、果香、巧克力、薄荷等風味添加物明文禁止入法，而非僅保留由主管機關公告的方式，以避免政策持續延宕。

針對部分立委提案，希望放寬專供出口的加熱菸產品免經健康風險評估即可外銷，台灣拒菸聯盟則表達反對立場，認為世界衛生組織「菸草控制框架公約」（FCTC）明確要求，各國制定菸害防制政策不應受菸草產業利益影響，政府更不應給予菸品任何優惠待遇。若給予外銷產品特殊豁免，不僅違背國際公衛精神，也可能影響台灣的國際形象。

另一項備受關注的是菸盒警示圖文面積提高至85%，目前全球已有140個國家或地區採行，包括泰國、紐西蘭及香港等，都已使用85%警示圖文。台灣拒菸聯盟指出，大幅警示圖文可提升民眾對菸害的認知、增加戒菸意願，也能降低菸品對青少年的吸引力，呼籲政府不要因菸商反對而退讓，應以民眾健康權為優先。

電子煙入境管理也是這次修法重點，目前泰國及新加坡早已全面禁止持有或攜帶電子煙入境，違者除高額罰款外，甚至可能面臨刑責或監禁。台灣拒菸聯盟表示，台灣應同步強化電子煙持有、攜帶及違法供應鏈管理，避免電子煙成為新興毒品載體及青少年接觸尼古丁的重要管道。

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