快訊

皮膚科名醫診所昏倒不治享年47歲 親友、患者震驚「失去一名好醫師」

台灣首部自製電影《薛平貴與王寶釧》1956 年上映引轟動 膠捲卻消失近60年

遭監院彈劾移送懲戒 楊珍妮：嚴格管理致同仁不適絕非本意…盼還原真相

聽新聞
0:00 / 0:00

史瓦帝尼上將訪台 陳明祺促增派駐台武官深化交流

中央社／ 記者楊堯茹台北29日電

史瓦帝尼王國國防軍司令法庫茲與公共服務部長馬瑟寇訪台，外交部政次陳明祺接待時促請史瓦帝尼政府增派駐台武官，以利深化兩國軍事交流；兩人均表示將儘速推動辦理。

外交部下午發布新聞稿指出，陳明祺於28日接待史瓦帝尼王國國防軍司令法庫茲上將（MashikilisanaMoses Fakudze，另譯：法古德）與公共服務部長馬瑟寇（Mabulala Maseko）一行，代表政府誠摯歡迎訪團到訪。

陳明祺表示，歡迎法庫茲與馬瑟寇再次訪台，也感謝史王與史國政府大力促成總統賴清德今年前往史國進行國是訪問。賴總統此次國是訪問受到史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）及王母的溫暖接待，充分展現台史間如家人般的情誼。

陳明祺提到，台灣高度重視台史雙邊合作並將持續協助史國進行各項發展，例如「台灣產業創新園區」（TIIP）便是重要計畫之一。陳明祺也促請史國政府增派駐台武官，以利深化兩國軍事交流。

陳明祺強調，台史深厚的情誼將轉化為推動兩國合作動力。未來台灣將在既有堅實的邦誼基礎上，持續推動多元領域的交流與合作。

法庫茲與馬瑟寇對賴總統日前成功訪問史國表達誠摯祝賀，並感謝台灣此行的熱情接待。兩人均表示史國擬研議遴派曾在台受訓的優秀人選擔任駐台武官，並將儘速推動辦理。

同日，陳明祺款宴美國中大西洋州議會領袖訪問團，雙方就台美經貿合作、高科技人才培育、AI資料中心建設、對抗假訊息及台灣國際參與等議題交換意見。

陳明祺宴款時表示，近年台美經貿、教育及人才培育合作持續深化，雙方企業相互投資日益熱絡，展現互利共榮夥伴關係。訪團團長、維吉尼亞州眾議長史考特（Don Scott）則說，未來將持續推動與台灣在各領域的交流，以增進雙邊夥伴關係。

外交部表示，美國中大西洋州議會領袖訪問團於26日至31日訪台，訪團由維吉尼亞州、德拉瓦州、馬里蘭州及西維吉尼亞州等美國中大西洋地區州參、眾議會的領導階層議員組成。

史瓦帝尼 外交部 史王

延伸閱讀

顧立雄與史瓦帝尼司令相互贈勳 展現深化交流決心

貝里斯國務部長訪台 持續拓展雙邊合作

江啟臣感謝日議員古屋圭司挺台 深化雙邊關係貢獻良多

日本熊本縣強震適逢知事訪中市 盧秀燕傳達慰問

相關新聞

整理包／兄弟姊妹特留分刪除非不能繼承遺產 8情境看懂誰受影響

立法院7月28日三讀通過《民法》第1223條修正案，刪除「兄弟姊妹特留分」並於6個月後施行，未來民眾可透過合法遺囑，決定是否把財產留給兄弟姊妹。不過，這次修法並未刪除兄弟姊妹的法定繼承順位及應繼分，若未留下遺囑，符合條件的兄弟姊妹仍可依法分得遺產。究竟修法前後有何改變、未來遺產該怎麼分、如何立下有效遺囑，聯合新聞網帶你一篇看懂。

熊本強震地殼變動八代市位移84公分 不排除更強主震

•日本熊本縣昨天發生規模7.1強震，熊本縣測得最強震度7，當地多處也觀測到震度6不等的劇烈搖晃。根據日本官方初步觀測，八代市在地震後出現最多84公分的地殼變動。日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳表示，熊本縣昨天下午4時27分（台北時間下午3時27分）發生規模7.1強震，震央就位在熊本地區。

菸害防制法修法擴及菸盒警圖85%　恐模糊了毒品電子煙防治焦點

立院衛環委員會日前審查「菸害防制法」部分條文修正草案，通過修正動議，「擴大菸品及指定菸品必要組合元件外包裝的健康警示圖文面積，從現行不得低於50%，提高至85%」；然部分學者專家表示，這並非行政院原始版本內容，係立委提出修正動議，無異議納入此條文，恐讓修法程序及政策目的增添變數。 行政院此次修法原以強化電子煙及含毒類菸品管理為主軸，包括增訂非法持有處罰、加重非法製造及輸入責任、規範網路平台管理義務、補強查緝制度，希望讓現行管理機制更為完善，降低違法產品流通風險。 然而，警示圖文提高至85%等規定，並不在行政院版本，而是委員會審查時新增內容，這讓討論焦點由新興菸品管理擴大至傳統紙菸包裝政策。 支持修正的立委認為，菸盒是吸菸者每天反覆接觸的媒介，也是重要的健康傳播工具，擴大警示圖文面積有助提高健康危害訊息能見度，進一步強化風險認知及戒菸意願。部分公共衛生團體主張，國際已有不少國家採行較高比例的健康警示制度，台灣提高至85%，有助與國際趨勢接軌。 不過，法制及公共政策學者認為，立法委員提出修正動議雖屬國會職權，但若新增規範已涉及不同政策工具、管理範圍及產業影響，仍應補充完整政策論證，包括法

內政部長劉世芳：偽造別人聲音 全體台灣人都不能接受

內政部長劉世芳上午表示，台灣是民主治國家，絕對保障言論自由，但偽造別人的聲音，全體台灣人民都不能夠接受，不論是什麼政黨或個人，只要觸法，就全力支持警政單位依法偵辦。

萬丹不只紅豆還種酪梨 產銷班為何都是高學歷退休族？

屏東縣萬丹鄉以紅豆聞名全台，但這幾年，一場靜悄悄的農業綠色革命正在這片平原上展開，一群人不種紅豆，改種起質地滑順如奶油、被譽為養生聖品的「酪梨」。 令人意想不到的是，萬丹鄉酪梨產銷班第10班5年前成立，如今有90多名班員，揮汗除草、細心套袋的農友，摘下草帽後竟不少是退休校長、骨科名醫、工程師與軍公教人員，甚至不乏碩博士等高學歷背景。 這群原本在各自領域呼風喚雨的專業人士，為什麼會在退休後選擇齊聚萬丹種酪梨？他們又是如何利用「非典型農民」的經營思維，打破傳統農業靠天吃飯的宿命，讓萬丹酪梨在拍賣市場上一登場就開出高於其他產區的傲人天價？

手足遺產特留分半年後歸零 單身、頂客族遺產試算差距曝光

立法院會28日三讀修正通過民法第1223條，確定刪除兄弟姐妹特留分部分，設計半年後施行的日出條款，法務部將盡速推動「遺產酌給制度」及增訂「繼承人特別貢獻」配套修法，避免制度出現空窗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。