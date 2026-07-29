史瓦帝尼上將訪台 陳明祺促增派駐台武官深化交流
史瓦帝尼王國國防軍司令法庫茲與公共服務部長馬瑟寇訪台，外交部政次陳明祺接待時促請史瓦帝尼政府增派駐台武官，以利深化兩國軍事交流；兩人均表示將儘速推動辦理。
外交部下午發布新聞稿指出，陳明祺於28日接待史瓦帝尼王國國防軍司令法庫茲上將（MashikilisanaMoses Fakudze，另譯：法古德）與公共服務部長馬瑟寇（Mabulala Maseko）一行，代表政府誠摯歡迎訪團到訪。
陳明祺表示，歡迎法庫茲與馬瑟寇再次訪台，也感謝史王與史國政府大力促成總統賴清德今年前往史國進行國是訪問。賴總統此次國是訪問受到史王恩史瓦帝三世（King Mswati III）及王母的溫暖接待，充分展現台史間如家人般的情誼。
陳明祺提到，台灣高度重視台史雙邊合作並將持續協助史國進行各項發展，例如「台灣產業創新園區」（TIIP）便是重要計畫之一。陳明祺也促請史國政府增派駐台武官，以利深化兩國軍事交流。
陳明祺強調，台史深厚的情誼將轉化為推動兩國合作動力。未來台灣將在既有堅實的邦誼基礎上，持續推動多元領域的交流與合作。
法庫茲與馬瑟寇對賴總統日前成功訪問史國表達誠摯祝賀，並感謝台灣此行的熱情接待。兩人均表示史國擬研議遴派曾在台受訓的優秀人選擔任駐台武官，並將儘速推動辦理。
同日，陳明祺款宴美國中大西洋州議會領袖訪問團，雙方就台美經貿合作、高科技人才培育、AI資料中心建設、對抗假訊息及台灣國際參與等議題交換意見。
陳明祺宴款時表示，近年台美經貿、教育及人才培育合作持續深化，雙方企業相互投資日益熱絡，展現互利共榮夥伴關係。訪團團長、維吉尼亞州眾議長史考特（Don Scott）則說，未來將持續推動與台灣在各領域的交流，以增進雙邊夥伴關係。
外交部表示，美國中大西洋州議會領袖訪問團於26日至31日訪台，訪團由維吉尼亞州、德拉瓦州、馬里蘭州及西維吉尼亞州等美國中大西洋地區州參、眾議會的領導階層議員組成。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。