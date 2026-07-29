熊本強震 民進黨高雄立委捐一個月薪水賑災

日本熊本發生規模7.1強震，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆今天表示，率先捐出一個月薪水，號召各界共同響應賑災，投入熊本震災救援與重建，盼為災區盡一份心力；民進黨立委邱議瑩、許智傑及李昆澤也共同響應，分別捐出一個月薪資，表達高雄對熊本的關懷與支持。

賴瑞隆表示，高雄是一座與世界緊密連結的城市，面對國際友人遭逢災難，應以實際行動展現跨越國界的情誼與責任，發揮高雄Can Help的精神。

賴瑞隆指出，天災無情，台日有愛，這次捐出一個月薪水，只是拋磚引玉，希望集結更多善意與力量，協助熊本早日完成重建。邱議瑩表示，賴瑞隆第一時間發起捐薪行動，希望凝聚更多力量協助熊本度過難關，她與許智傑、李昆澤立即響應，面對重大災害，除了表達關心，更應透過具體行動，讓災區民眾感受到來自台灣，來自高雄的支持。