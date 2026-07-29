日本熊本強震 民進黨立委賴瑞隆等人捐薪助震災

日本熊本縣昨天發生規模7.1強震，造成人員傷亡及災情。民進黨立委賴瑞隆今天率先宣布捐出1個月薪資，同黨立委邱議瑩、許智傑、李昆澤等人也響應捐薪投入援助震災。

熊本發生強震，賴瑞隆今天透過新聞稿表示，自己第一時間與高雄市長陳其邁保持聯繫，市府搜救隊已完成整備待命，將視日方需求及中央統一調度，隨時準備投入國際救援工作。同時，他也即時向外事單位了解，目前並無台灣人傷亡。

賴瑞隆指出，高雄與熊本有深厚的姐妹城市情誼。2013年高雄市與熊本簽署友好交流協定以來，雙方交流互動密切，建立長久而穩固的友誼。今年5月率團訪問熊本、拜會熊本縣政府時，親身感受到熊本各界對台灣、對高雄的熱情與友誼。

賴瑞隆表示，看到熊本震災造成傷亡與災損，令人十分不捨，誠摯向罹難者致上最深哀悼，也祝福傷者早日康復。天災無情，台日有愛，這次捐出1個月薪水只是拋磚引玉，希望集結更多善意與力量，協助熊本早日完成重建。

邱議瑩、許智傑與李昆澤等人隨即也發布新聞稿表示，響應賴瑞隆捐薪援助熊本震災，將分別捐出1個月薪資，以實際行動表達高雄對熊本的關懷與支持。

邱議瑩表示，面對重大災害，除了表達關心，更應透過具體行動，讓災區民眾感受到來自台灣、來自高雄的支持。此次響應賴瑞隆捐出1個月薪資，希望能拋磚引玉，集結更多社會善意，為災區救援及重建工作提供支持。

許智傑表示，賴瑞隆第一時間發起捐出1個月薪資行動，高雄是熊本的姊妹市，而他身為高雄隊的一員，當然響應並加入這項行動來幫助朋友。面對重大災害，應化為實際行動，讓災區民眾感受到來自台灣、高雄最真誠的支持與陪伴。

此外，高雄市長陳其邁今天接受媒體聯訪表示，市府第一時間就跟熊本方面取得聯絡，並表達慰問。希望如果有任何需要，高雄市不管是特搜隊或其他相關救援工作，一定會迅速配合熊本的救災跟重建工作。