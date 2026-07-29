徐國勇蔡易餘信賴之友會挺農 認購嘉義香蕉送弱勢

屏東縣萬丹鄉以紅豆聞名全台，但這幾年，一場靜悄悄的農業綠色革命正在這片平原上展開，一群人不種紅豆，改種起質地滑順如奶油、被譽為養生聖品的「酪梨」。 令人意想不到的是，萬丹鄉酪梨產銷班第10班5年前成立，如今有90多名班員，揮汗除草、細心套袋的農友，摘下草帽後竟不少是退休校長、骨科名醫、工程師與軍公教人員，甚至不乏碩博士等高學歷背景。 這群原本在各自領域呼風喚雨的專業人士，為什麼會在退休後選擇齊聚萬丹種酪梨？他們又是如何利用「非典型農民」的經營思維，打破傳統農業靠天吃飯的宿命，讓萬丹酪梨在拍賣市場上一登場就開出高於其他產區的傲人天價？

2026-07-29 08:00