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徐國勇蔡易餘信賴之友會挺農 認購嘉義香蕉送弱勢
夏日正值香蕉盛產季節，民進黨秘書長徐國勇與立委蔡易餘今天與信賴之友會發起嘉義香蕉認購活動，數量達1萬公斤，並將這份美味與愛心分送給25個弱勢福利機構與團體。
徐國勇與蔡易餘今天在民進黨中央黨部召開「蕉傲台灣、信賴挺農業」記者會，全國信賴之友會總會理事長劉國隆、台北市信賴之友會常務監事許正格、全國信賴之友會副理事長譚大倫與沈千慈、嘉義縣信賴之友會理事長林秋桂、嘉義縣農會總幹事黃貞瑜以及在地蕉農代表李甯潔等人共同出席。
徐國勇除分享選蕉秘訣，也說為支持在地農民並回饋社會，與信賴之友會發起嘉義香蕉認購活動，認購1萬公斤（約1000箱）的嘉義優質夏蕉，並將這份美味與愛心分送給25個弱勢福利機構與團體。
蔡易餘指出，嘉義香蕉產量居全國第3，以竹崎、中埔為主要產區；去年丹娜絲颱風造成嚴重農損，災後復耕時間集中，也讓今年香蕉大量進入產季，因此特別感謝信賴之友會在7月中旬，便開始採購並持續回購，協助蕉農穩定銷售。
蔡易餘說，嘉義正從農業縣邁向農工大縣，但農業始終是嘉義的根本，盼全國民眾以行動支持嘉義優質農產品。
劉國隆表示，信賴之友會全面動員，採購1萬公斤香蕉，捐贈給有需要的社福機構。此外，這只是第一批，未來只要台灣農民及農業有需要，信賴之友會一定全力相挺，持續推廣台灣優質農產品。
許正格說，台北團隊已率先認購2500公斤（約250箱）優質農產品並全數分送至各個社福團體，未來將持續把溫暖送到需要的角落。
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