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公股投信四合一年底完成？財長：朝此目標進行

中央社／ 台北29日電

第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望「四合一」整併，立委詢問是否年底完成，財政部長莊翠雲今天表示，「朝這個目標進行」，目前已經按照相關程序進行。

第一金投信、兆豐投信、合作金庫投信、華南永昌投信可望「四合一」整併，莊翠雲在1月時表示，將由第一金投信主導，依期程推進中。

立法院財政委員會今天審查朝野立委提案，攸關調降小客車關稅、調降汽車零組件關稅的「海關進口稅則部分稅則修正草案」等案，邀請莊翠雲列席備詢。

國民黨立委賴士葆詢問，公股投信四合一是否在年底可以完成。莊翠雲表示，朝這個目標進行，目前已經按照相關程序進行，還要符合金管法規，要先報金管會同意，都在積極進行當中。

兆豐 莊翠雲 合作金庫

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