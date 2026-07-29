台灣前進：高鐵延伸宜蘭無助國道瓶頸 堪稱最貴解方

台灣前進陣線今天說，行政院核定高鐵延伸宜蘭計畫，根據環評報告，只能舒緩國道5號平日3.1%、假日6.8%的交通量，無法完全解決交通瓶頸問題。換算改善比率與經費，堪稱全世界最貴的塞車解決方案，反對閉著眼睛就這樣花新台幣3521億元。

行政院長卓榮泰23日拍板高鐵延伸宜蘭，全長60.6公里，總經費3521億元，從南港至宜蘭車程28分鐘，估核定後11年完工。未來台鐵將於高鐵宜蘭站共構設站，方便民眾無縫轉乘。

時代力量、小民參政歐巴桑聯盟、台灣基進、台灣綠黨組成的台灣前進陣線上午舉行記者會，並遞交陳情書，要求行政院說明高鐵延伸宜蘭的相關細節，包含一，核定函、國發會審議意見、可行性研究修正報告、綜合規劃報告，以及高鐵、直鐵、台鐵提速等替代方案的比較資料。二，依照「行政院所屬各機關中長程個案計畫編審要點」規定，登載完整的計畫要點，包含日期、總經費、計畫期程、財源及附帶條件。

三，公開此案是否已依預算法第34條完成「選擇及替代方案成本效益分析」並載明財源說明，且若未完成，不得列入預算送立法院備查或編列工程經費等。行政院交通環境資源處代表收下陳情，強調將督促部會依規定對外說明。

時代力量黨主席王婉諭說，今天站出來不是反對建設或是發展宜蘭，而是擔憂這樣的規劃是否真能解決問題。政府15年前曾評估「北宜直鐵」方案，預算僅668億元，台北到宜蘭車程為37分鐘，還能夠緩解國5的壅塞。去年環評報告書也提及，若興建直鐵預算為1321億元，但高鐵延伸宜蘭預算相較直鐵暴增，且詳細規劃與效益也都不明確。

時代力量宜蘭市議員參選人劉仲書說，根據環評報告書，民眾關注高鐵延伸宜蘭後，是否能緩解國5塞車問題，報告書顯示平日將舒緩3.1%的國道5號交通量、假日為6.8%，無法完全解決國5交通瓶頸問題，等同每100台只減少不到7台車，若換算改善比率與經費，高鐵延伸宜蘭堪稱全世界最貴的塞車解決方案，他們反對閉著眼睛就這樣花3521億元。