快訊

10年前熊本地震的教訓：1周內嚴防中暑與餘震

魔鬼的誘惑：科學家為了高薪 親手餵養取代自己的AI

遇熊本強震！無印良品店員現拆枕頭保護顧客 台遊客：太佩服

聽新聞
0:00 / 0:00

學生赴陸交流黑數漏報多 監委促兩部會檢討落實掌控

中央社／ 台北29日電

監委今天說，近年台灣學生赴陸交流人數大增，教育部雖建置登錄平台，但仍有黑數漏報嚴重、事後登錄流於形式等問題，不僅政府難以掌握是否涉統戰或行程變更，也涉及學生安全及突發狀況救援責任，因此促請陸委會及教育部檢討。

監委林文程、田秋堇透過新聞稿表示，中共長期將台灣青年視為統戰重點，並透過各項科研、才藝競賽等多元手法，吸引台灣青年學子赴陸交流。自民國112年疫情緩和後，台灣學生赴陸交流人數大增，111年至114年台灣大專校院赴陸學生由2196人增至5745人，高中職由676人增至1161人，國中由0人增至1021人，國小更由38人暴增至1045人，隨團教師由661人增至1281人。

監委表示，反觀來台參與陸委會活動的陸生人數逐年減少，114年僅16人，且多具共青團背景，兩岸青年學子交流形成單向不對等現象。

監委指出，教育部雖於108年建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各級學校落實填報，但仍有黑數漏報情形嚴重、「事後登錄」流於形式、教師私人招攬漏洞等問題。

監委表示，108至114年間，共有32校次、19項活動因漏報或違規被處置，如東海大學漏報高達5次。學校常以「行政疏漏、不熟悉規定」或「僅協助公告」為由未落實填報，未建立完整內部控制及風險管理機制，教育部顯然未能確實督導。

監委指出，教育部要求學校應於返台後1個月內至平台回報活動概況，但此事後登錄無核實機制，填報內容多屬虛應故事，使政府難以掌握活動是否涉及統戰或行程變更。

監委說，多起案例顯示教師利用校內職務或LINE群組私自招攬學生赴陸，校方往往表示毫不知情，但家長極易誤信活動是學校辦理，若發生天災或人身安全事故，家人才發現校方並不知道、也未向教育部填報，責任歸屬與救援將面臨重大風險。

監委表示，目前人民團體透過網路或在校園張貼廣告等管道招攬學生赴陸，極易規避教育部平台機制，且針對人民團體涉違反兩岸條例的裁罰權責，陸委會、內政部與教育部意見不一，教育部甚至表示「尚無裁罰非該部主管的人民團體前例」，法規落實有漏洞。

監委 田秋堇 陸委會

延伸閱讀

監院糾正南聰隱匿性平事件 再彈劾前校長等2人

國人赴陸失聯、遭盤查關押 2年半達402人 邱垂正：風險急遽攀升

監委：境外器官移植高度集中中國 衛福部應強化查核

教師解聘、考核辦法退回 國教盟提5大原則：制度絕不能倒退

相關新聞

菸害防制法修法擴及菸盒警圖85%　恐模糊了毒品電子煙防治焦點

立院衛環委員會日前審查「菸害防制法」部分條文修正草案，通過修正動議，「擴大菸品及指定菸品必要組合元件外包裝的健康警示圖文面積，從現行不得低於50%，提高至85%」；然部分學者專家表示，這並非行政院原始版本內容，係立委提出修正動議，無異議納入此條文，恐讓修法程序及政策目的增添變數。 行政院此次修法原以強化電子煙及含毒類菸品管理為主軸，包括增訂非法持有處罰、加重非法製造及輸入責任、規範網路平台管理義務、補強查緝制度，希望讓現行管理機制更為完善，降低違法產品流通風險。 然而，警示圖文提高至85%等規定，並不在行政院版本，而是委員會審查時新增內容，這讓討論焦點由新興菸品管理擴大至傳統紙菸包裝政策。 支持修正的立委認為，菸盒是吸菸者每天反覆接觸的媒介，也是重要的健康傳播工具，擴大警示圖文面積有助提高健康危害訊息能見度，進一步強化風險認知及戒菸意願。部分公共衛生團體主張，國際已有不少國家採行較高比例的健康警示制度，台灣提高至85%，有助與國際趨勢接軌。 不過，法制及公共政策學者認為，立法委員提出修正動議雖屬國會職權，但若新增規範已涉及不同政策工具、管理範圍及產業影響，仍應補充完整政策論證，包括法

內政部長劉世芳：偽造別人聲音 全體台灣人都不能接受

內政部長劉世芳上午表示，台灣是民主治國家，絕對保障言論自由，但偽造別人的聲音，全體台灣人民都不能夠接受，不論是什麼政黨或個人，只要觸法，就全力支持警政單位依法偵辦。

萬丹不只紅豆還種酪梨 產銷班為何都是高學歷退休族？

屏東縣萬丹鄉以紅豆聞名全台，但這幾年，一場靜悄悄的農業綠色革命正在這片平原上展開，一群人不種紅豆，改種起質地滑順如奶油、被譽為養生聖品的「酪梨」。 令人意想不到的是，萬丹鄉酪梨產銷班第10班5年前成立，如今有90多名班員，揮汗除草、細心套袋的農友，摘下草帽後竟不少是退休校長、骨科名醫、工程師與軍公教人員，甚至不乏碩博士等高學歷背景。 這群原本在各自領域呼風喚雨的專業人士，為什麼會在退休後選擇齊聚萬丹種酪梨？他們又是如何利用「非典型農民」的經營思維，打破傳統農業靠天吃飯的宿命，讓萬丹酪梨在拍賣市場上一登場就開出高於其他產區的傲人天價？

手足遺產特留分半年後歸零 單身、頂客族遺產試算差距曝光

立法院會28日三讀修正通過民法第1223條，確定刪除兄弟姐妹特留分部分，設計半年後施行的日出條款，法務部將盡速推動「遺產酌給制度」及增訂「繼承人特別貢獻」配套修法，避免制度出現空窗。

歷史上的今天／1963年美援M41戰車移交國軍 強化防衛能力

1963年7月29日，中華民國國防部與美軍顧問團聯合宣佈，根據美國軍援方案，我國裝甲部隊再度獲得新式裝備，因而又進入了一個新的里程碑。美軍顧問團陸軍組組長歐謨立准於29日在基隆碼頭，將最近運送來台之第3批新式M41A1型戰車，移交給時任陸軍總司令劉安祺上將。

遺產風波！曹西平、黃大煒 身後爆特留分爭議

民法兄弟姊妹特留分爭議多，立法院昨刪除規定，近年有不少知名人士都曾因這項規定引發爭議，資深歌手曹西平、經紀人邱瓈寬等名人都曾捲入兄弟姊妹特留分爭議；黃大煒遺產案也因女友質疑黃的姊姊繼承人身分引發外界關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。