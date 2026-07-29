學生赴陸交流黑數漏報多 監委促兩部會檢討落實掌控

監委今天說，近年台灣學生赴陸交流人數大增，教育部雖建置登錄平台，但仍有黑數漏報嚴重、事後登錄流於形式等問題，不僅政府難以掌握是否涉統戰或行程變更，也涉及學生安全及突發狀況救援責任，因此促請陸委會及教育部檢討。

監委林文程、田秋堇透過新聞稿表示，中共長期將台灣青年視為統戰重點，並透過各項科研、才藝競賽等多元手法，吸引台灣青年學子赴陸交流。自民國112年疫情緩和後，台灣學生赴陸交流人數大增，111年至114年台灣大專校院赴陸學生由2196人增至5745人，高中職由676人增至1161人，國中由0人增至1021人，國小更由38人暴增至1045人，隨團教師由661人增至1281人。

監委表示，反觀來台參與陸委會活動的陸生人數逐年減少，114年僅16人，且多具共青團背景，兩岸青年學子交流形成單向不對等現象。

監委指出，教育部雖於108年建置「赴陸教育交流活動登錄平台」，要求各級學校落實填報，但仍有黑數漏報情形嚴重、「事後登錄」流於形式、教師私人招攬漏洞等問題。

監委表示，108至114年間，共有32校次、19項活動因漏報或違規被處置，如東海大學漏報高達5次。學校常以「行政疏漏、不熟悉規定」或「僅協助公告」為由未落實填報，未建立完整內部控制及風險管理機制，教育部顯然未能確實督導。

監委指出，教育部要求學校應於返台後1個月內至平台回報活動概況，但此事後登錄無核實機制，填報內容多屬虛應故事，使政府難以掌握活動是否涉及統戰或行程變更。

監委說，多起案例顯示教師利用校內職務或LINE群組私自招攬學生赴陸，校方往往表示毫不知情，但家長極易誤信活動是學校辦理，若發生天災或人身安全事故，家人才發現校方並不知道、也未向教育部填報，責任歸屬與救援將面臨重大風險。

監委表示，目前人民團體透過網路或在校園張貼廣告等管道招攬學生赴陸，極易規避教育部平台機制，且針對人民團體涉違反兩岸條例的裁罰權責，陸委會、內政部與教育部意見不一，教育部甚至表示「尚無裁罰非該部主管的人民團體前例」，法規落實有漏洞。