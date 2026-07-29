內政部長劉世芳：偽造別人聲音 全體台灣人都不能接受

內政部長劉世芳上午表示，台灣是民主治國家，絕對保障言論自由，但偽造別人的聲音，全體台灣人民都不能夠接受，不論是什麼政黨或個人，只要觸法，就全力支持警政單位依法偵辦。

萊爾校長製作團隊製作人韋淳祐發布「油不得你」影片，遭警方關切，在野黨立委質疑這是政治迫害。立法院內政委員會邀請內政部與警政署，對這次萊爾校長小編事件提出專題報告。

劉世芳說，台灣是民主治的國家，絕對保障言論自由，但是偽造別人的聲音，全體台灣人民都不能夠接受。目前針對個案，刑事局已就刑訴法230條、231條報請北檢偵辦，至於偵辦的過程，尊重偵查不公開的原則，站在內政部的立場是完全尊重。

劉世芳表示，不論什麼政黨或是個人，只要是觸法，內政部全力支持警政單位依法偵辦。她不針對個案，北檢已經偵辦，內政部尊重警政跟檢察單位偵查不公開原則。