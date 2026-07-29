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遺產特留分刪除後…遺囑效力 家族爭產新戰場

聯合報／ 記者張曼蘋／台北報導

立法院昨三讀通過修正民法、刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華表示，修法並非代表兄弟姊妹喪失繼承權，若未預立有效遺囑，遺產仍將依民法法定應繼分分配；且未來遺產爭議可能轉向「遺囑有效性」的法律攻防。王也提醒，有效遺囑需掌握四大關鍵要件。

王敏華表示，過去兄弟姊妹即便長期未聯繫，仍能透過特留分規定強制分得遺產，常違背被繼承人的真實遺願。本次三讀通過刪除手足特留分，影響最大的是單身族及頂客族，可讓遺產自主與遺囑自由真正落實，但後續仍需大力宣導以化解民眾迷思，避免誤以為不用寫遺囑或兄弟姊妹已無繼承權。

針對法務部擬在修正版本納入「特別貢獻」，王敏華說，特別貢獻定義模糊且難量化，恐成家族紛爭新戰場，因該制度在實務執行上有幾大難點，包括定義過於主觀；難以量化補償；增加訴訟成本；照顧者汙名化等。所幸此次並未納入。

隨著特留分規定調整，王敏華說，預測未來遺產爭訟主戰場將轉向「遺囑有效性」的攻防，如果有家屬無法爭取特留分，可能會轉而訴請遺囑無效，讓遺產分配回歸法定應繼分，因此民眾更應謹慎確保遺囑的法律效力，避免身後遺願因形式瑕疵而破滅。

至於如何預立有效遺囑，王敏華說，十六歲以上具行為能力者即可預立遺囑，不應等到失智或意外發生時才著手，建議民眾可採取成本最低、最方便的「自書遺囑」，並掌握四大關鍵要件，包括全文親自手寫，不可電腦打字或由他人代筆；必須親筆簽名，不可蓋章代替；註明年月日；若有任何增減塗改，須在該處簽名並註明刪減或增加的字數與行數。

王敏華提醒，遺囑不僅是法律文件，更能確保心願實現，照顧想照顧的人，不該讓遺產成為家族紛爭的導火線。

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