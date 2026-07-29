刪除手足特留分 4類人影響最大

立法院昨三讀通過刪除民法中兄弟姊妹特留分規定，未來單身民眾可藉由預立遺囑決定身後遺產要不要分給兄弟姊妹。律師指出，若民眾手足感情不睦，可在遺囑中完全排除手足繼承權，可指定由第三人繼承；也可透過遺囑，將所有財產指定給某一手足單獨繼承、平均繼承，或列明每人個別的應繼分。

律師廖芳萱表示，該修正案將於總統正式公布日起算六個月施行。未來新法施行後，單身且父母雙亡者，可事先預立遺囑，自由決定將遺產指定給單獨一人或部分幾位的特定兄弟姊妹，也可以指定給兄弟姊妹以外的任何第三人。

法界人士指出，透過預立遺囑方式，可完全排除兄弟姊妹的繼承權，將財產完全指定由屬意的第三人繼承。

反之，若被繼承人與某幾位兄弟姊妹感情特別交好，認為兄弟姊妹中有人因疾病無法自立，或同為單身無子嗣，較需要繼承財產照顧生活時，也可透過遺囑，將所有財產由指定的兄弟姊妹單獨繼承、或列明每個人的個別應繼分繼承；其他未獲分配遺產的兄弟姊妹，也不能主張特留分受侵害要求賠償。

廖芳萱提醒，最重要關鍵，都必須在生前寫下有效遺囑，並明確指示如何處理和分配身後財產。

資誠聯合會計師事務所指出，這次修法預期將對高資產人士、頂客族、不婚族，以及家族企業的傳承規劃產生重要影響，相關族群宜重新檢視既有的財富傳承安排。

資誠家族企業暨財富傳承服務執業會計師李南漢表示，這次修法，雖然兄弟姊妹的特留分規定遭刪除，但作為第三順位法定繼承人的地位並未改變。