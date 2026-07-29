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遺產風波！曹西平、黃大煒 身後爆特留分爭議

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導
曹西平告別式會場。聯合報系資料照
曹西平告別式會場。聯合報系資料照

民法兄弟姊妹特留分爭議多，立法院昨刪除規定，近年有不少知名人士都曾因這項規定引發爭議，資深歌手曹西平、經紀人邱瓈寬等名人都曾捲入兄弟姊妹特留分爭議；黃大煒遺產案也因女友質疑黃的姊姊繼承人身分引發外界關注。

曹西平生前未娶，膝下無子，獨自背負家中債務，雖有兄弟，但兄弟們把父母丟在養老院不聞不問，與曹西平幾無往來，曹西平晚年與乾兒子Jeremy相依為命，早就計畫把遺產留給乾兒子，也把房產過戶給乾兒子。不過，由於法律上的兄弟姊妹特留分規定，他的四個兄弟是否爭取財產，引發討論。

經紀人邱瓈寬也曾捲入特留分糾紛。二○一五年，邱的恩師裴祥泉離世，裴身後留下二億多元財產，裴祥泉生前早已立有遺囑，載明遺產要留給邱瓈寬。不過，裴祥泉的兄、弟、妹向法院提出確認遺囑無效訴訟，並主張兄弟姊妹擁有特留分，官司後來雖確認裴的遺囑有效，但裴的兄、弟、妹仍可依特留分規定，分得應繼分三分之一、約七千萬元。

歌手黃大煒日前在美國夏威夷過世，兩位姊姊隨後透過律師發表聲明，強調自己是黃大煒的「全體繼承人」，黃交往近卅年女友兼經紀人Vicky質疑，指出黃大煒仍有母親及兩位弟弟在世，認為姊姊不可能成為唯一繼承人。而黃大煒具有美國公民身分，且於美國過世，遺產爭議適用我國民法還是美國法，也成焦點。

若僅從我國的民法有關繼承規定，黃大煒的母親有繼承資格，依繼承順位，應先由父母繼承，除非黃的母親拋棄繼承，才輪到他的兄弟姊妹。

曹西平、裴祥泉兩案若生前預立合法遺囑，且適用修正後民法，手足將無法再依兄弟姊妹特留分規定主張遺產。

曹西平 黃大煒 邱瓈寬 遺產 特留分

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