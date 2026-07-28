兄弟姊妹特留分刪除！高愛倫喜極而泣：寫遺囑才是真正保護你愛的人

立法院會今三讀通過攸關刪除兄弟姊妹特留分規定的民法修正案，確定刪除手足的特留分1/3部分。修法過程中，極力倡議刪除兄弟姊妹特留分的知名作家、資深媒體人高愛倫，聽到立院三讀通過的消息，第一句就是「喜極而泣」，特別感謝台灣遺囑協會理事長劉韋德，「劉理事長，真的很了不起」。

高愛倫說，去年遺囑協會共發動2次公民連署，第一次是5月在公共政策網路參與平台發起連署，但連署2個月才2000多人，推動失敗；第二次是在9月，那時她在6月時出了一本書，書名是「親密搶奪」，才發現很多人不知道兄弟姊妹特留分，大家才知道這件事的重要性，因此，開始連署後，短短7天迅速衝破5000人連署門檻，法務部9月3日正式回應並啟動修法。

其實，兄弟姊妹特留分問題存在已久，但許多人個性保守，不願意談家中的事情，但隨著超高齡社會，「大繼承潮到來」，更多的人都遇到類似的事情，在家事法庭案件比率也是最高的，漸漸開始被大家重視。因為父母遺產由子女繼承，因從生育、養育、教育、撫育及奉養，大家較能理解。

但如果一個人結婚了沒有子女、父母又已過世，其財產將由兄弟姊妹繼承，配偶是沒有繼承權的，最後是孤苦伶仃，沒有獲得任何的照顧。其中，以中產階級最為辛苦，其大多數狀況是有一棟房子，貸款還的也差不多了，手上留一點現金，不是什麼不得了的富裕，但當把房子財產分出去，對留下來到配偶，不只是影響生活，更是影響生存的問題。

立院三讀通過刪除兄弟姊妹特留分，並不會破壞手足之間的情感，因為人同此心、心同此理，反而可以匡正倫理。高愛倫說，刪除特留分讓兄弟姐妹之間沒有金錢關係，大家之間關係非常單純，配偶也不會成為兄弟姐妹的人質、法律霸凌的對象，修法目的是鼓勵家庭倫理講道義、講良心。

高愛倫說，如同志婚姻沒有子女，他們會遭遇到相同的問題，還有不願意生孩子的族群，或是感情很好，但不想結婚的伴侶都會遭遇相同問題，大家有一個不好的形容，當兄弟姐妹躺在醫院病房裡，其他的兄弟姐妹只要在那病房滑滑手機，就可以等到好消息，這個畫面真的非常的暴力，但很難想像這麼殘忍的家庭故事，且正時常發生。

高愛倫呼籲，大家要有寫遺囑的認知，這不是觸眉頭、不吉利，而是保護你愛的人，因為修法通過後，於六個月後，新制才會上路，而目前修法只刪除「手足特留分」，前提是必須有寫遺囑，如果沒立遺囑，財產就會按「應繼分」處分。或是將財產購買保險，也是一個方式，並將配偶數定為受益人，確保配偶的權益。

「有恩報恩、有德報德、有情還情、有義還義。」 高愛倫說，許多高齡父母都是由女兒照顧，但父母可能重男輕女，卻把較多的遺產留給兒子，但請父母「不要只看到自己愛的孩子，而不去看那個愛你的孩子」，現在應倫理要重新看一下，因為照顧父母的孩子，真的很辛苦，不是說陪著你就醫、送餐，而是與這個世界關係可能處在一個僵化的情形，對父母的照顧不僅24小時，其犧牲奉獻是不能用度量衡所能衡量的。

「遺產是什麼?遺產是特別的錢，留給特別的人。」高愛倫說，這個人可能是你的家人，可能是照顧你的朋友，也可能是這個社會上的弱勢、不認得的人，但是你想去幫助他們，那特別的錢給特別的人，那都是存在的意義，這個特別的人是每個人心裡的第一順位。

「有恩報恩，不是我們報父母恩，父母也要報恩子女，哪個子女最愛你，你怎麼會不懂？」高愛倫說，最愛你的人，他會捨不得你，他會心疼你，但是，你最愛的人，常常讓對方有恃無恐，最後卻是最忽略，甚至於背叛你的人，這個法案的廢除，是為了要保護在家裡沒有得到真正關懷的人。