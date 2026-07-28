快訊

傳熊本地震1女心臟驟停不治身亡 醫療中心：逾50人受傷

聽新聞
0:00 / 0:00

兄弟姊妹特留分刪除！高愛倫喜極而泣：寫遺囑才是真正保護你愛的人

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
知名作家、資深媒體人高愛倫，聽到立院三讀通過的消息，第一句就是「喜極而泣」，特別感謝台灣遺囑協會理事長劉韋德。她說，劉理事長，真的很了不起。聯合報系資料照
知名作家、資深媒體人高愛倫，聽到立院三讀通過的消息，第一句就是「喜極而泣」，特別感謝台灣遺囑協會理事長劉韋德。她說，劉理事長，真的很了不起。聯合報系資料照

立法院會今三讀通過攸關刪除兄弟姊妹特留分規定的民法修正案，確定刪除手足的特留分1/3部分。修法過程中，極力倡議刪除兄弟姊妹特留分的知名作家、資深媒體人高愛倫，聽到立院三讀通過的消息，第一句就是「喜極而泣」，特別感謝台灣遺囑協會理事長劉韋德，「劉理事長，真的很了不起」。

高愛倫說，去年遺囑協會共發動2次公民連署，第一次是5月在公共政策網路參與平台發起連署，但連署2個月才2000多人，推動失敗；第二次是在9月，那時她在6月時出了一本書，書名是「親密搶奪」，才發現很多人不知道兄弟姊妹特留分，大家才知道這件事的重要性，因此，開始連署後，短短7天迅速衝破5000人連署門檻，法務部9月3日正式回應並啟動修法。

其實，兄弟姊妹特留分問題存在已久，但許多人個性保守，不願意談家中的事情，但隨著超高齡社會，「大繼承潮到來」，更多的人都遇到類似的事情，在家事法庭案件比率也是最高的，漸漸開始被大家重視。因為父母遺產由子女繼承，因從生育、養育、教育、撫育及奉養，大家較能理解。

但如果一個人結婚了沒有子女、父母又已過世，其財產將由兄弟姊妹繼承，配偶是沒有繼承權的，最後是孤苦伶仃，沒有獲得任何的照顧。其中，以中產階級最為辛苦，其大多數狀況是有一棟房子，貸款還的也差不多了，手上留一點現金，不是什麼不得了的富裕，但當把房子財產分出去，對留下來到配偶，不只是影響生活，更是影響生存的問題。

立院三讀通過刪除兄弟姊妹特留分，並不會破壞手足之間的情感，因為人同此心、心同此理，反而可以匡正倫理。高愛倫說，刪除特留分讓兄弟姐妹之間沒有金錢關係，大家之間關係非常單純，配偶也不會成為兄弟姐妹的人質、法律霸凌的對象，修法目的是鼓勵家庭倫理講道義、講良心。

高愛倫說，如同志婚姻沒有子女，他們會遭遇到相同的問題，還有不願意生孩子的族群，或是感情很好，但不想結婚的伴侶都會遭遇相同問題，大家有一個不好的形容，當兄弟姐妹躺在醫院病房裡，其他的兄弟姐妹只要在那病房滑滑手機，就可以等到好消息，這個畫面真的非常的暴力，但很難想像這麼殘忍的家庭故事，且正時常發生。

高愛倫呼籲，大家要有寫遺囑的認知，這不是觸眉頭、不吉利，而是保護你愛的人，因為修法通過後，於六個月後，新制才會上路，而目前修法只刪除「手足特留分」，前提是必須有寫遺囑，如果沒立遺囑，財產就會按「應繼分」處分。或是將財產購買保險，也是一個方式，並將配偶數定為受益人，確保配偶的權益。

「有恩報恩、有德報德、有情還情、有義還義。」 高愛倫說，許多高齡父母都是由女兒照顧，但父母可能重男輕女，卻把較多的遺產留給兒子，但請父母「不要只看到自己愛的孩子，而不去看那個愛你的孩子」，現在應倫理要重新看一下，因為照顧父母的孩子，真的很辛苦，不是說陪著你就醫、送餐，而是與這個世界關係可能處在一個僵化的情形，對父母的照顧不僅24小時，其犧牲奉獻是不能用度量衡所能衡量的。

「遺產是什麼?遺產是特別的錢，留給特別的人。」高愛倫說，這個人可能是你的家人，可能是照顧你的朋友，也可能是這個社會上的弱勢、不認得的人，但是你想去幫助他們，那特別的錢給特別的人，那都是存在的意義，這個特別的人是每個人心裡的第一順位。

「有恩報恩，不是我們報父母恩，父母也要報恩子女，哪個子女最愛你，你怎麼會不懂？」高愛倫說，最愛你的人，他會捨不得你，他會心疼你，但是，你最愛的人，常常讓對方有恃無恐，最後卻是最忽略，甚至於背叛你的人，這個法案的廢除，是為了要保護在家裡沒有得到真正關懷的人。

修法

延伸閱讀

整理包／單身、頂客族注意！刪除兄弟姊妹特留分 九大重點一次看

兄弟姊妹繼承特留分 立法院三讀刪除

立院三讀刪兄弟姊妹特留分！律師籲2族群快立遺囑 漏1細節手足仍能分遺產

避免手足再爭遺產！立院通過刪除民法兄弟姐妹特留分 6個月後施行

相關新聞

兄弟姊妹特留分刪除！高愛倫喜極而泣：寫遺囑才是真正保護你愛的人

立法院會今三讀通過攸關刪除兄弟姊妹特留分規定的民法修正案，確定刪除手足的特留分1/3部分。修法過程中，極力倡議刪除兄弟姊妹特留分的知名作家、資深媒體人高愛倫，聽到立院三讀通過的消息，第一句就是「喜極而泣」，特別感謝台灣遺囑協會理事長劉韋德，「劉理事長，真的很了不起」。

裕隆集團「愛的里程大富翁」翻轉傳統公益 移動力化身社福團體後盾

具韌性的公益行動，不是一次性幫助，而是建立持續運轉的支持網絡，讓社福團體有能力一次又一次出發，服務範圍更遠、更廣，每趟出勤都能發揮最大效益。 今年7月18、19日，裕隆集團響應由聯合報系、聯合線上、倡議家主辦的《永續好日子3.0 COUNT ME IN！算我一份子》，攜手長期支持的公益夥伴共同參展，從兒本交通、牙醫到府到生態復育，各個倡議行動背後都有穩定的「移動力」支援，讓正向影響力持續擴大。 裕隆首創「里程銀行」概念 商業服務轉為公益資源 走進《永續好日子》裕隆集團展區，實體版「愛的里程大富翁」鋪滿地面，大小朋友用力擲出大型骰子，依照停留的格子完成隨機任務。一旁的「愛的里程休息站」，玩家小心翼翼控制力道推動模型車，決定裝滿愛心的汽車該駛向何方——是載高齡長輩返家、接送偏鄉孩子到課輔班，還是協助行動不便者至醫院就醫？ 破解所有關卡後，來到最後一站「里程銀行」，把手中的票券投入票箱，選出自己最關注的環境或社會議題。裕隆團隊藉此了解民眾普遍重視的議題，作為未來推展其他行動的重要參考。 一連串寓教於樂的遊戲關卡，其實就是裕隆集團「愛的里程數」公益創新平台的縮影。過去企

【重磅快評】「四貸同堂」反映致富焦慮 慎防引發骨牌效應

金管會針對資金快速流向股市的「四貸同堂」現象，加強監管，防範系統性風險。市場焦慮與借貸增加，反映民眾對財富累積的擔憂，需持續關注銀行放款與資本市場的相互影響。

手足特留分刪除 專家示警：未來官司轉為「遺囑有效性」 4關鍵要掌握

立法院今三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。不過，台灣遺囑協會副秘書長王敏華表示，修法並非代表兄弟姊妹喪失繼承權，若未預立有效遺囑，遺產仍將依民法法定應繼分分配；且未來遺產爭議也可能從特留分轉向「遺囑有效性」攻防。王也提醒，有效遺囑需掌握四大關鍵要件。

兄弟姐妹特留分1/3確定刪除 立院三讀通過民法修正案

立法院會今天三讀通過攸關刪除兄弟姊妹特留分規定的民法修正案，確定刪除手足的特留分1/3部分。藍白立委均表示，讓個人自主建立平衡，可以更有尊嚴安排身後財產，避免特留分成為撕裂親情的問題。

影／總統盃2026無人機競賽 潘孟安：非紅供應鏈才能參加

總統府秘書長潘孟安上午出席在總統府舉辦「總統盃2026無人機競賽，飛越夢想、競創未來」記者會，藉由總統盃無人機關鍵技術挑戰賽鼓勵學界、研究單位與無人機產業相關業者共同參與，利用實際應用情境，進行無人機關鍵技術開發及系統整合， 期將競賽成果轉化為實際應用，提升我國無人機之關鍵技術，並挑戰在複雜環境下完成任務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。