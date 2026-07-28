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監院糾正南聰隱匿性平事件 再彈劾前校長等2人

中央社／ 台北28日電
監察院今天說，南聰於民國112年隱匿教師對學生的性平事件，因此再糾正南聰，另也就此案再彈劾南聰前校長陳秀雅、前教務主任陳杉吉。聯合報系資料照
監察院今天說，南聰於民國112年隱匿教師對學生的性平事件，因此再糾正南聰，另也就此案再彈劾南聰前校長陳秀雅、前教務主任陳杉吉。聯合報系資料照

電影「無聲」事件原型的國立台南大學附屬啟聰學校，曾發生大規模性別事件並2度遭監察院糾正。監察院今天說，南聰於民國112年隱匿教師對學生的性平事件，因此再糾正南聰，另也就此案再彈劾南聰前校長陳秀雅、前教務主任陳杉吉。

監委王幼玲、田秋堇今天透過新聞稿表示，南聰自93年至101年，共發生164件疑似校園性別事件，並經監察院2度糾正，但仍不做出適當改善與處置；南聰於112年7月知道乙師對甲生涉及違反教師專業倫理案件時，未依規定於法定時限內進行正確通報，更涉隱匿證據、串證及滅證等，直到台南市家防中心轉知才揭發。

監委表示，教師對學生違反專業倫理事件存在於權力不對等，導致學生產生創傷，已納入性平法規範。但該案事發後，南聰以「親師衝突」通報、延宕性平事件處理，並召開危機處理會議企圖隱匿，且未依法對甲生提供保護措施，更將事件歸咎於甲生，甚至案件被揭露後，汙名化、否定甲生。

監委說，南聰有教職人員察覺此案並提醒乙師，相關主管人員竟稱毫無所悉，造成學生持續遭傷害，嚴重違反教育人員保護學生及依法行政職責，有嚴重違失。教育部行政調查認定並建議，學校相關主管應處以至少記大過以上的懲處。

監委指出，教育部每年挹注南聰經費逾新台幣1.5億元，各界都期待南聰能確實改善。行政院應督導教育部、台南大學及南聰，正視並重整南聰校務問題，以維護學生權益。

此外，監察院日前才就該案彈劾南聰前輔導主任黃法川、前學務主任郭勇佐，今天再彈劾南聰前校長陳秀雅、前教務主任陳杉吉，並指2人於112年7月間知悉學校發生師生性別事件時，未依規定於法定時限內通報，涉隱匿證據、串證及滅證，事後未提供學生保護及支持措施，甚至將事件歸咎於學生，嚴重侵害學生權益等，因此通過彈劾並移送懲戒法院審理。

監院 監察院 田秋堇

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