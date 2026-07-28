道交條例三讀 內政部：杜絕毒駕儘速完成配套執行

立法院今天三讀修正通過道路交通管理處罰條例，毒駕致人重傷或死亡者，終身不得再考照。內政部表示，杜絕毒駕、守護用路安全是社會共同目標，將全力配合交通部，儘速完成相關配套，落實執行修正內容。

行政院會6月18日通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，提案指出，近期毒駕致人死傷案件頻傳，為遏止日益嚴重的毒駕情形，因此檢討相關處罰規定，且因吸毒行為涉犯刑事法律，毒駕危害性比酒駕更為嚴重。立法院今天三讀通過修正道交條例部分條文。

內政部透過新聞稿指出，這次修正主要聚焦於加重毒駕處罰、強化駕照管制及擴大沒入車輛等3大面向。在加重處罰方面，毒駕改採最高額重罰，機車毒駕罰鍰提升至新台幣12萬元，汽車毒駕提升至15萬元，再犯者按前次所處罰鍰每次加罰9萬元，累計金額無上限。

內政部說，毒駕拒測首次即處27萬元，再犯者按前次所處罰鍰再加罰18萬元，累計無上限；慢車駕駛人酒駕、毒駕罰鍰由原來1200元以上2400元以下，提高為2400元以上1萬2000元以下；拒絕接受測試檢定者，從4800元提高為2萬4000元。

內政部表示，條文增訂毒駕同車乘客相關責任，年滿18歲乘客知道駕駛人毒駕仍搭乘者，處6000元以上1萬5000元以下罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業的乘客不在此限。

強化駕照管制方面，內政部說，毒駕者由現行吊扣駕駛執照1年至2年，改為吊銷駕駛執照，3年內不得重新考領；再犯或肇事致人傷亡經吊銷駕駛執照者，終身不得考領。另也增訂預防性吊銷機制，只要經警察機關確認有吸食毒品等情形者，可吊銷其駕駛執照，2年內不得重新考領。

內政部表示，受相關處分者若要重新考領駕照，須完成毒駕防制教育、觀察勒戒、強制戒治、毒品戒癮治療或毒品危害講習，且重新考驗合格後1年內無再次違法，才能發給駕駛執照。

此外，內政部表示，因毒駕、毒駕拒測遭吊銷駕駛執照或經預防性吊銷駕駛執照者，如於吊銷期間再違規駕車上路，將加重其無照駕駛處罰，加罰額度由現行1萬2000元提高為3萬6000元；違規駕駛大型車行駛道路者，加罰額度由現行4萬元提高為8萬元，罰鍰累計無上限，並沒入該汽機車。

內政部說，因毒駕經吊銷駕駛執照者，於吊銷期間駕駛非屬本人的汽機車再違反毒駕規定，依所處罰鍰加罰1/2。另關於擴大沒入車輛方面，毒駕或毒駕拒測者，無論駕駛人是否為車輛所有人，該車輛一律沒入，徹底斷絕毒駕者再犯的工具。

內政部表示，將儘速研議修正相關配套法規，警政署也將持續運用唾液毒品快篩檢測等科學工具，規劃全國同步擴大取締毒駕專案勤務，貫徹毒駕零容忍決心，全力守護用路人生命財產安全。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康