【重磅快評】「四貸同堂」反映致富焦慮 慎防引發骨牌效應

「四貸同堂」吵了許久，金管會近期再度動起來，鎖定放款成長較快的銀行找來喝咖啡。這已是主管機關今年第二波出手。四月底金管會曾要求證交所督導券商加強股票質借風控，這次則轉向銀行端的理財周轉金。兩波動作具宣示意義，但比宣示更重要的是，在台股瀰漫轉折氣氛的關鍵時點，主管機關能不能真正掌握資金流向與槓桿程度，進行有效監理，提防可能的骨牌效應。

所謂「四貸同堂」並無單一定義，市場說法不一。有人指房貸、信貸、股票融資、股票質押並進，也有版本以車貸取代其中一項，甚至衍生出加計期權、槓桿ETF（指數型股票基金）的「六貸同堂」。眾說紛紜本身，也反映這場討論仍缺乏精確的監理指標。

中央銀行總裁楊金龍曾表示，近期資金流向股市的速度確實比以往快，但距離系統性風險「還很遠」。他也指出，銀行核貸均會透過聯合徵信中心（聯徵中心）資料把關，同一借款人真正同時動用多重貸款工具的機率不高，「四貸同堂」一詞稍嫌誇張；但他提醒，更需要擔心的是信用槓桿快速擴張，導致民眾擴大借貸投入股市。金管會日前也表示，就目前掌握情況，銀行放款資金與股市並無明顯連動，多數資金流向仍是銀行自身理財型商品。到底距離系統性風險有多遠、資金究竟流向何處，主管機關應該給市場更清楚、更即時的答案。

「四貸同堂」本身是果，不是因。真正要追問的是：為什麼會有愈來愈多人相信，靠辛勤工作慢慢累積財富，已經不夠快？當一個年輕人看著房價漲幅遠遠超過薪資增幅，看著身邊有人靠股票、房地產或其他資產投資快速累積財富，自己每天按時上下班，薪水一點一點增加，存款卻永遠追不上資產價格，他自然會開始焦慮。這種焦慮，才是多重槓桿滋長的土壤。

這並不是台灣第一次出現這種現象。過去金融卡風暴、連動債風暴，雖然成因與商品不同，卻都反映出相似的社會心理：看到別人賺錢，自己苦苦追不上，於是開始相信「只要抓住機會，就能翻身」。當金融商品又被包裝成「理財」、「資產配置」甚至「財富自由」的捷徑時，風險往往就被藏在收益率的背後。

四貸同堂大行其道，要怪借錢投資的民眾嗎？當然，成年人必須為自己的財務決定負責；但如果只把問題歸咎於投資人貪婪，未免太簡單。人性從來沒有改變，真正改變的是環境。當房價、股價長期上漲，薪資成長卻追趕不上，社會自然容易形成「不投資就落後」的集體焦慮。

要怪銀行搶生意搶太兇嗎？銀行是以授信獲利的金融機構，競爭之下，也易出現過度追求放款成長，甚至透過理財、貸款與各種資金安排，引導客戶提高槓桿。但銀行獲利之餘必須面對風險一旦擴大，恐損及擔保品價值，甚至無法確保債權的風險。

截至5月底，本國銀行放款總餘額逾47兆元，5月周轉金放款增加3,501億元，創歷年同期新高，但其中包括企業購料、提升產能及部分理財需求。這些數字不能直接等同於「炒股資金」，卻也說明市場信用正在擴張，值得持續追蹤。

另一方面，市場關注的券商「不限定用途款項借貸」，也就是俗稱的股票質押，4月底借貸金額曾攀升至約6,674億元、創歷史新高。不過在金管會要求券商強化風控後，統計顯示近兩個月餘額已回落約621億元，顯示這波去槓桿已有初步成效，但餘額仍處相對高檔。這類資金若與房貸、信貸等其他負債同時存在，一旦股市劇烈修正，投資人可能面臨擔保品價值下跌、追繳擔保品，甚至被迫賣股還款的壓力。槓桿開愈大，市場下跌時的連鎖反應風險就愈大，主管機關的監理力道絕不能鬆懈。