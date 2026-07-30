新北校園餐桌升級！ 營養師化身「食育領航員」打造健康永續午餐
新北市國中小免費營養午餐將在開學日8月31日上路，為提升校園午餐品質，教育局暑期推動「學校營養師專業社群與增能研習」，透過國際飲食、永續餐桌及實務案例交流，協助營養師精進菜單設計、供餐管理及惜食教育，並將營養、文化及永續概念融入學生每日餐盤，讓孩子吃得安心、健康又均衡。
營養午餐不只是學生補充營養的重要一餐，更是培養健康飲食、珍惜食物及認識在地文化的生活教育。營養師是校園供餐的重要專業人員，從食材選擇、營養規畫、菜單設計到供餐管理，與學生健康密切相關。透過暑期增能及跨校交流，讓專業更貼近校園供餐現場與學生實際需求。
研習涵蓋國際飲食文化及永續飲食及供餐實務，透過專業講座、案例分享與跨校交流，協助營養師精進菜單設計、食材搭配及供餐管理能力，兼顧學生營養需求、飲食喜好與減少剩食目標。
三芝國小營養師李綿真分享將異國料理融入午餐菜單的經驗，運用不同國家飲食特色與食材，學生從餐食認識多元文化、拓展國際視野。鳳鳴國小營養師洪慧真分享廚餘減量及掌握學生飲食喜好的方法，透過用餐觀察、菜單調整及飲食教育，提升學生對餐點接受度，也養成均衡飲食與珍惜食物習慣。
●馬告、刺蔥、桔醬入菜 新北校園午餐增添原客好風味
教育局日前在淡水商工辦「115年國際飲食教育原住民客家風味餐校廚教學營」，邀集自立廚房學校校廚、營養師、午餐秘書及中央餐廚業者共同參與，將馬告、刺蔥、梅乾菜及客家桔醬等特色食材入菜，研發兼具文化風味、營養需求及大量供餐可行性的校園菜色，讓孩子每天的午餐更多元、更有滋味。
運用馬告、刺蔥及山蘇等特色食材，實作「馬告香烤雞」、「刺蔥香椿蒸魚」及「樹子炒山蘇」。另從客家族群勤儉惜物、善用醃漬保存食材的生活智慧出發，製作「梅乾酸菜蒸魚」、「客家小炒」及「番茄桔醬高麗菜」，將傳統風味轉化為能在校園廚房實際供應的菜色。
淡水商工表示，學校提供專業中餐教室及實作環境，讓校廚、營養師與午餐工作人員共同試作、討論及調整菜色。透過跨校及跨單位經驗分享，精進烹調技術，也能解決大量供餐時可能遇到的備料、調味及製程問題，讓特色料理更符合現代校園午餐需求。
永定國小午餐秘書陳柏憲分享，多元文化菜單的關鍵，要能保留特色風味，且兼顧營養均衡、學生接受度。例如馬告具有鮮明香氣，客家桔醬酸甜開胃，運用時仍須調整食材比例與烹調方式，才能讓孩子願意嘗試、喜歡入口，也方便校廚大量製作。透過這些特色菜色，學生在攝取營養時，也能運用味覺接觸不同族群文化，午餐就是一門最貼近日常生活的食育課程。
●世界美食上桌！新北校園午餐飄異國香 從餐桌認識世界
7月2日、3日在東海高中辦「115年國際飲食教育扎根計畫校廚教學營」，邀集自立廚房學校校廚、營養師及中央餐廚業者共同參與，透過專業主廚示範、料理實作及交流分享，研發具營養、美味與文化特色的異國料理，將世界風味融入校園午餐，學生用餐能認識不同國家飲食文化，拓展國際視野。
校園午餐不只是提供營養，更是生活教育一環。新北市持續推動國際飲食教育，透過課程教學、校園活動及午餐設計，引導學生從飲食認識各國歷史、人文及生活特色。校廚教學營除聚焦東南亞料理，也納入歐洲及南亞等特色料理，讓學生在校園餐桌上，就能品嘗來自世界各地的風味，學習尊重與欣賞多元文化。
教學營由專業主廚帶領校廚與營養師實作多道異國料理，示範泰式胡椒蝦、番茄打拋豬、越式醬燒雞肉、德國酸菜馬鈴薯、新加坡麥片雞丁、菲律賓烤肉、拿坡里水煮魚及小茴香印度炒麵等特色料理實作，協助學校開發更豐富的國際菜單，讓異國料理兼顧美味與營養，逐步融入校園午餐。
營養師蔡秀芳說，研習讓她認識更多元食材與烹調方式，規畫菜單時將融入不同國家的料理元素，讓學生透過味覺探索世界，豐富飲食體驗，也在日常生活中培養尊重與欣賞多元文化態度。
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