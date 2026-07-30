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新北校園餐桌升級！ 營養師化身「食育領航員」打造健康永續午餐

文／ 新北市政府教育局提供

新北市營養師共聚一堂體驗食農教育。 圖／新北市政府教育局提供
新北市營養師共聚一堂體驗食農教育。 圖／新北市政府教育局提供

新北市國中小免費營養午餐將在開學日8月31日上路，為提升校園午餐品質，教育局暑期推動「學校營養師專業社群與增能研習」，透過國際飲食、永續餐桌及實務案例交流，協助營養師精進菜單設計、供餐管理及惜食教育，並將營養、文化及永續概念融入學生每日餐盤，讓孩子吃得安心、健康又均衡。

營養午餐不只是學生補充營養的重要一餐，更是培養健康飲食、珍惜食物及認識在地文化的生活教育。營養師是校園供餐的重要專業人員，從食材選擇、營養規畫、菜單設計到供餐管理，與學生健康密切相關。透過暑期增能及跨校交流，讓專業更貼近校園供餐現場與學生實際需求。

研習涵蓋國際飲食文化及永續飲食及供餐實務，透過專業講座、案例分享與跨校交流，協助營養師精進菜單設計、食材搭配及供餐管理能力，兼顧學生營養需求、飲食喜好與減少剩食目標。

孩子從每日餐桌就可以跟世界對話。 圖／新北市政府教育局提供
孩子從每日餐桌就可以跟世界對話。 圖／新北市政府教育局提供

三芝國小營養師李綿真分享將異國料理融入午餐菜單的經驗，運用不同國家飲食特色與食材，學生從餐食認識多元文化、拓展國際視野。鳳鳴國小營養師洪慧真分享廚餘減量及掌握學生飲食喜好的方法，透過用餐觀察、菜單調整及飲食教育，提升學生對餐點接受度，也養成均衡飲食與珍惜食物習慣。

●馬告、刺蔥、桔醬入菜 新北校園午餐增添原客好風味

教育局日前在淡水商工辦「115年國際飲食教育原住民客家風味餐校廚教學營」，邀集自立廚房學校校廚、營養師、午餐秘書及中央餐廚業者共同參與，將馬告、刺蔥、梅乾菜及客家桔醬等特色食材入菜，研發兼具文化風味、營養需求及大量供餐可行性的校園菜色，讓孩子每天的午餐更多元、更有滋味。

運用馬告、刺蔥及山蘇等特色食材，實作「馬告香烤雞」、「刺蔥香椿蒸魚」及「樹子炒山蘇」。另從客家族群勤儉惜物、善用醃漬保存食材的生活智慧出發，製作「梅乾酸菜蒸魚」、「客家小炒」及「番茄桔醬高麗菜」，將傳統風味轉化為能在校園廚房實際供應的菜色。

原住民客家風味餐校廚營由福華文教會館林玉樹主廚帶領實作。 圖／新北市政府教育局提供
原住民客家風味餐校廚營由福華文教會館林玉樹主廚帶領實作。 圖／新北市政府教育局提供

淡水商工表示，學校提供專業中餐教室及實作環境，讓校廚、營養師與午餐工作人員共同試作、討論及調整菜色。透過跨校及跨單位經驗分享，精進烹調技術，也能解決大量供餐時可能遇到的備料、調味及製程問題，讓特色料理更符合現代校園午餐需求。

透過專業培訓與經驗分享讓具有國際特色及健康美味的創新料理成為營養午餐料理。 圖／新北市政府教育局提供
透過專業培訓與經驗分享讓具有國際特色及健康美味的創新料理成為營養午餐料理。 圖／新北市政府教育局提供

永定國小午餐秘書陳柏憲分享，多元文化菜單的關鍵，要能保留特色風味，且兼顧營養均衡、學生接受度。例如馬告具有鮮明香氣，客家桔醬酸甜開胃，運用時仍須調整食材比例與烹調方式，才能讓孩子願意嘗試、喜歡入口，也方便校廚大量製作。透過這些特色菜色，學生在攝取營養時，也能運用味覺接觸不同族群文化，午餐就是一門最貼近日常生活的食育課程。

●世界美食上桌！新北校園午餐飄異國香 從餐桌認識世界

7月2日、3日在東海高中辦「115年國際飲食教育扎根計畫校廚教學營」，邀集自立廚房學校校廚、營養師及中央餐廚業者共同參與，透過專業主廚示範、料理實作及交流分享，研發具營養、美味與文化特色的異國料理，將世界風味融入校園午餐，學生用餐能認識不同國家飲食文化，拓展國際視野。

透過實作體驗引導營養師們思考如何將在地食材融入校園午餐設計，落實「從產地到餐桌」之概念。 圖／新北市政府教育局提供
透過實作體驗引導營養師們思考如何將在地食材融入校園午餐設計，落實「從產地到餐桌」之概念。 圖／新北市政府教育局提供

校園午餐不只是提供營養，更是生活教育一環。新北市持續推動國際飲食教育，透過課程教學、校園活動及午餐設計，引導學生從飲食認識各國歷史、人文及生活特色。校廚教學營除聚焦東南亞料理，也納入歐洲及南亞等特色料理，讓學生在校園餐桌上，就能品嘗來自世界各地的風味，學習尊重與欣賞多元文化。

教學營由專業主廚帶領校廚與營養師實作多道異國料理，示範泰式胡椒蝦、番茄打拋豬、越式醬燒雞肉、德國酸菜馬鈴薯、新加坡麥片雞丁、菲律賓烤肉、拿坡里水煮魚及小茴香印度炒麵等特色料理實作，協助學校開發更豐富的國際菜單，讓異國料理兼顧美味與營養，逐步融入校園午餐。

營養師蔡秀芳說，研習讓她認識更多元食材與烹調方式，規畫菜單時將融入不同國家的料理元素，讓學生透過味覺探索世界，豐富飲食體驗，也在日常生活中培養尊重與欣賞多元文化態度。

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