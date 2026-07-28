快訊

東野圭吾病逝震撼書迷 大腸癌不能只靠糞便潛血「得加做1檢查」

33名台人遭拘！寮國飯店藏詐騙據點「鎖定台灣人」 中國籍主嫌在逃

「隱形陷阱」抓AI作弊！題目複製貼上 9成學生沒做1事被抓包

聽新聞
0:00 / 0:00

手足特留分刪除 專家示警：未來官司轉為「遺囑有效性」 4關鍵要掌握

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院今三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會越來越重要。圖／聯合報系資料照
立法院今三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。台灣遺囑協會副秘書長王敏華提醒，預立有效遺囑未來會越來越重要。圖／聯合報系資料照

立法院今三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。不過，台灣遺囑協會副秘書長王敏華表示，修法並非代表兄弟姊妹喪失繼承權，若未預立有效遺囑，遺產仍將依民法法定應繼分分配；且未來遺產爭議也可能從特留分轉向「遺囑有效性」攻防。王也提醒，有效遺囑需掌握四大關鍵要件。

院會三讀通過，繼承人之特留分，依下列各款規定：一、配偶之特留分，為其應繼分1/2；二、直系血親卑親屬之特留分，為其應繼分1/2；三、父母之特留分，為其應繼分1/2；四、祖父母之特留分，為其應繼分1/3。

王敏華接受本報採訪表示，過去兄弟姊妹即便長期未聯繫，仍能透過特留分規定強制分得遺產，常違背被繼承人的真實遺願。本次三讀通過刪除手足特留分，影響最大的是單身足及頂客族，讓遺產自足與遺囑自由真正落實，但後續仍需大力宣導以化解民眾迷思，避免誤以為不用寫遺囑或兄弟姊妹已無繼承權。

針對法務部原先版本有納入「特別貢獻」，王敏華說，特別貢獻定義模糊且難以量化，恐成家族紛爭新戰場，因該制度在實務執行上有幾大難點，包括定義過於主觀；難以量化補償；增加訴訟成本；照顧者汙名化等。所幸此次並未納入。

隨著特留分規定調整，王敏華坦言，預測未來的遺產爭訟主戰場將轉向「遺囑有效性」的攻防，如果家屬無法爭取特留分，可能會轉而訴請遺囑無效，讓遺產分配回歸法定應繼分，因此民眾更應謹慎確保遺囑的法律效力，避免身後遺願因形式瑕疵而破滅。

對於如何預立有效遺囑，王敏華說明，16歲以上具行為能力者即可預立遺囑，不應等到失智或意外發生時才著手，建議民眾可採取成本最低、最方便的「自書遺囑」，並掌握四大關鍵要件，包括全文親自手寫，不可電腦打字或由他人代筆；必須親筆簽名，不可蓋章代替；註明年月日；若有任何增減塗改，須在該處簽名並註明刪減或增加的字數與行數。

王敏華呼籲，遺囑不僅是法律文件，更是有備無患的愛與責任，能確保心願實現，照顧想照顧的人，不該讓遺產成為家族紛爭的導火線。

民法 立法院 特留分 繼承人

延伸閱讀

刪手足特留分無納入「貢獻制」 律師：很多不確定性概念

避免手足再爭遺產！立院通過刪除民法兄弟姐妹特留分 6個月後施行

刪除兄弟姊妹特留分三讀 修法公布6個月後實施

《「我是有錢人」迷思803》遺囑人分配遺產…信託不是萬能 專家：沒有正確設計一切白費

相關新聞

手足特留分刪除 專家示警：未來官司轉為「遺囑有效性」 4關鍵要掌握

立法院今三讀通過修正民法第1223條，正式刪除兄弟姊妹特留分。不過，台灣遺囑協會副秘書長王敏華表示，修法並非代表兄弟姊妹喪失繼承權，若未預立有效遺囑，遺產仍將依民法法定應繼分分配；且未來遺產爭議也可能從特留分轉向「遺囑有效性」攻防。王也提醒，有效遺囑需掌握四大關鍵要件。

立院三讀通過 毒駕或拒測者吊銷駕照、沒入車輛 致人重傷終身不得考照

為防制毒駕，立法院會今天三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正，增定毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照，且不論車輛屬何人所有都將沒入；毒駕致人重傷或死亡者，則終身不得考照。

兄弟姐妹特留分1/3確定刪除 立院三讀通過民法修正案

立法院會今天三讀通過攸關刪除兄弟姊妹特留分規定的民法修正案，確定刪除手足的特留分1/3部分。藍白立委均表示，讓個人自主建立平衡，可以更有尊嚴安排身後財產，避免特留分成為撕裂親情的問題。

影／總統盃2026無人機競賽 潘孟安：非紅供應鏈才能參加

總統府秘書長潘孟安上午出席在總統府舉辦「總統盃2026無人機競賽，飛越夢想、競創未來」記者會，藉由總統盃無人機關鍵技術挑戰賽鼓勵學界、研究單位與無人機產業相關業者共同參與，利用實際應用情境，進行無人機關鍵技術開發及系統整合， 期將競賽成果轉化為實際應用，提升我國無人機之關鍵技術，並挑戰在複雜環境下完成任務。

迴響／電子煙毒滲透校園 陳其邁：每月固定開防毒研討會

本報今天專題報導電子煙毒入侵校園、毒品氾濫現象。高雄市長陳其邁表示，毒品防治由警察局跟教育局分工合作，每個月都有定期針對校園的毒品事件做研討，除了學生之外，包括家長、行政人員跟校方在毒品辨識等相關工作，每個月都有相關講習。若涉及到個案、不管是在網路或校園，也都會隨時由警察局或毒防局介入。

電子煙毒滲透校園 圖解入侵路徑、濫用情況

電子煙盛行，讓毒品乘虛而入。無色無味的中樞神經鎮定劑「依托咪酯」被大量製成電子煙彈，在年輕族群中流行，已入侵校園並有氾濫趨勢。17歲「小千」高一在學校廁所抽了同學免費提供的喪屍煙彈，後來當詐團車手籌錢購毒，「我看過許多同學像喪屍般在學校走路」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。