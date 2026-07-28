監委：境外器官移植高度集中中國 衛福部應強化查核

監委田秋堇今天說，據衛福部資料，民國104年至114年共通報611名境外移植個案，地點以中國、507人為大宗，且高度集中特定醫院及醫師。衛福部應釐清轉介是否符合國際公約及台灣規範，並強化境外器官移植通報、追溯及查核機制。

田秋堇透過新聞稿指出，世界衛生組織、世界醫師會及歐洲理事會等國際組織都禁止器官商業化，嚴正反對器官移植旅遊及強摘器官等危害人權行為，但台灣醫師陳堯俐任職彰化基督教醫院期間，自民國97年起多次有償仲介病患赴中國接受器官移植，遭判處有期徒刑2年、宣告緩刑5年，引發外界質疑醫師管理制度與醫療倫理。

田秋堇說，彰化縣醫師懲戒委員會只處陳堯俐停業6個月及接受額外20小時醫學倫理教育，衛福部醫事審議委員會認定違法情節重大，廢止其醫師證書。此案凸顯台灣雖已透過修法與國際規範接軌，但就涉犯仲介器官移植行為處理，對相關法令瞭解及其所涉醫學倫理嚴重程度，仍有待深入教育。

田秋堇指出，器官移植必然牽涉另一人的器官、甚至生命，醫師若協助病患取得來源不明器官，也可能間接參與、助長侵害他人生命與尊嚴。衛福部宜偕同教育部及各醫師學會等團體，檢討現行醫師倫理教育，確保落實國際公約規範，持續重申台灣嚴禁仲介器官移植規範及精神。

田秋堇說，彰化縣衛生局在97年間即接獲檢舉陳堯俐仲介器官移植，卻未積極查處。法院判決確定後，對移付懲戒程序仍處理遲緩，彰化縣衛生局雖於監察院約詢時表示，必須尊重醫師懲戒委員會決議，但衛生局未能本於地方主管機關法定職權進行適當且必要處置，顯有失當。

另外，田秋堇表示，據衛福部提供資料，104年至114年間，共通報611名境外移植個案，移植地點以中國507人為大宗，其次為美國、柬埔寨各37人。主要境外移植醫院包括中國廣州中山大學附屬第一醫院111人、廣州醫科大學附屬第二醫院70人、天津市第一中心醫院45人、長沙中南大學湘雅醫學第三附屬醫院23人，以及柬埔寨王家軍總醫院（Preah Ket MealeaHospital）35人。

田秋堇說，台灣民眾在中國接受器官移植有82人主治醫師為廣州中山大學附屬第一醫院袁姓醫師，有64人返國後於中山醫學大學附設醫院追蹤治療，其中51人有開立抗排斥藥物。

田秋堇強調，針對境外移植病患高度集中於特定國家、醫院及醫師的情形，衛福部應強化境外器官移植通報、追溯及查核機制，釐清是否涉及不當轉介，以維護器官移植制度透明性與合法性。另外，部分個案移植醫院或醫師資料登錄不完整，健保署應依法加強執行成效、落實登錄。