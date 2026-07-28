影／總統盃2026無人機競賽 潘孟安：非紅供應鏈才能參加

總統府秘書長潘孟安上午出席在總統府舉辦「總統盃2026無人機競賽，飛越夢想、競創未來」記者會，藉由總統盃無人機關鍵技術挑戰賽鼓勵學界、研究單位與無人機產業相關業者共同參與，利用實際應用情境，進行無人機關鍵技術開發及系統整合， 期將競賽成果轉化為實際應用，提升我國無人機之關鍵技術，並挑戰在複雜環境下完成任務。

其中在經濟部競賽項目中有「無人機堆積木」，參賽者須於時限內，依序將積木搬運至指定區域完成堆疊 ；「無人機避障」，參賽者須完成起飛、穿越圓環、S型繞行、穿越窄門、定點懸停及降落等任務；還有「無人機精準投放」，參賽者須將目標物精準投放至指定區域等相關競賽項目。而所參與的無人機，需是「非紅供應鏈」。活動中明確指出「非紅無人機查核流程」，首先在比賽兩周前提交文件，繳交BOM物料清單及產地證明、繳交SBOM軟體物料清單及非紅供應鏈聲明。在資格審查中，於比賽一周前完成書面審查由審查小組檢視軟硬體是否確實符合非紅標準。最後現場再次確認，查核比賽前最後檢查，確認實機與書面資料是否一致，目視檢查零組件確實符合非紅規定。

潘孟安致詞時表示，在教育單位方面，從國小開始組裝、拼裝，一直到整個規畫設計，一直到大專組，由國科會做相關的障礙競賽，甚至挑戰。如何在斷訊的狀況下、沒有GPS的情況之下如何來飛行等，都考驗無人機的設計，也是競賽的內容以及可看度。潘孟安也強調無人機競賽的非紅供應鏈，參賽者的無人機要能夠達到Green USA相關規範，不能中國製的相關產品。透過競賽能讓產業更多的投入，也讓產業更加升級，讓國內的全民更共同的參與。