貝里斯國務部長訪台 持續拓展雙邊合作

林琪兒（Kjell Lindgren）的ＮＡＳＡ飛行服上，每一枚徽章都記錄著一段故事。金色名牌代表他曾飛上太空；「300」象徵累計於太空生活三一一天；「Mach 25」則代表太空船返回地球時，以超過音速廿五倍速度穿越大氣層。最令他珍惜的是SpaceX Crew-4任務徽章，因為那是由女兒設計，徽章上的蜻蜓呼應Crew Dragon太空船。然而，比起這些飛行紀錄，更早開始的，是他與台灣的故事。

2026-07-28 00:00