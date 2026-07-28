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貝里斯國務部長訪台 持續拓展雙邊合作
外交部今天表示，貝里斯經濟轉型部國務部長馬蒂內茲率團訪台，期間將拜會經濟部、農業部等政府部會，並參訪電動巴士公司、高雄駁二特區等，實地瞭解台灣政經發展現狀，持續拓展雙方各領域合作機會。
外交部發布新聞稿指出，貝里斯經濟轉型部國務部長馬蒂內茲（Osmond Martinez，另譯：馬傲蒙）及次長波爾（Carlos Pol，另譯：柏卡洛）一行4人於27日至31日訪台，外交部誠摯歡迎。
外交部說，貝里斯經濟轉型部統籌推動全國基礎建設、永續環境能源發展與促進弱勢族群生活福祉等項目，是貝國經濟發展的重要推手。馬蒂內茲深受總理布里仙紐（John Briceño）倚重，首次率團訪台將就雙方共同重視的合作案進行交流，持續深化台貝兩國關係。
外交部表示，訪問團在台期間將接受外交部政務次長陳明祺款宴，拜會經濟部、財政部、農業部、環境部、國家發展委員會、台灣證券交易所、中美洲銀行（CABEI）駐台國家辦事處、財團法人國際合作發展基金會、拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處（LACTO），並參訪台灣糖業公司小港廠、電動巴士公司、高雄駁二藝術特區、AI WAVE展覽等，透過實地參訪瞭解台灣民主多元社會、高科技與政經發展等現況，以持續拓展雙方在各領域的合作機會。
外交部說，台灣與貝里斯邦誼今年邁入第37年，兩國多年來在基礎建設、公衛醫療、人才培育、婦女賦權與民生社福計畫等領域合作成果豐碩。外交部未來也將在「總合外交」政策下持續推動各項「榮邦計畫」，攜手深化兩國夥伴關係。
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