立院三讀通過 毒駕或拒測者吊銷駕照、沒入車輛 致人重傷終身不得考照

為防制毒駕，立法院會今天三讀通過「道路交通管理處罰條例」部分條文修正，增定毒駕或拒絕毒測者一律吊銷駕照，且不論車輛屬何人所有都將沒入；毒駕致人重傷或死亡者，則終身不得考照。

修法後條文同步調升毒駕罰鍰，首次毒駕機車罰鍰12萬元、汽車15萬元；二次毒駕罰鍰將以前次罰鍰金額再加罰9萬元；三次以上則每次再增加9萬元，罰鍰無上限，並均應當場移置保管該汽機車，吊銷其駕駛執照。

同時，毒駕拒測罰鍰也拉高，三讀通過條文明定，首次拒測將開罰27萬元、第2次則為45萬元，第3次以上按前次金額加罰18萬元，累加無上限，藉此提高累犯成本；毒駕或拒檢者，沒入該車輛，汽機車所有人與駕駛人非屬同一人時，也適用沒入車輛規定。

為強化同車乘客勸阻毒駕的社會責任，初審通過條文中增定，毒駕者車上若有年滿18歲的同車乘客，將處6000元以上1萬5000元以下罰鍰。為防範未然，從源頭管理、加強防制，遏止毒駕行為，三讀條文中也增定，吸食毒品、迷幻藥、麻醉藥品或其相似管制藥品者，經警察機關確認後，吊銷其駕駛執照。

初審通過條文中，另建立吸毒者預防性吊照機制，吸食毒品遭吊銷駕駛執照者，2年內不得考領駕駛執照，欲重新考領駕駛執照時，應依規定接受毒駕防制教育、觀察勒戒、強制戒治、毒品戒癮治療或毒品危害講習，完成後也須1年內無再有施用毒品紀錄，才發給駕照。