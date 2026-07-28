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迴響／電子煙毒滲透校園 陳其邁：每月固定開防毒研討會

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
針對校園煙毒氾濫現象，高雄市長陳其邁與教育局長吳立森同框，說明目前高雄校園的毒品防治情形。記者徐白櫻／攝影
針對校園煙毒氾濫現象，高雄市長陳其邁與教育局長吳立森同框，說明目前高雄校園的毒品防治情形。記者徐白櫻／攝影

本報今天專題報導電子煙毒入侵校園毒品氾濫現象。高雄市長陳其邁表示，毒品防治由警察局跟教育局分工合作，每個月都有定期針對校園的毒品事件做研討，除了學生之外，包括家長、行政人員跟校方在毒品辨識等相關工作，每個月都有相關講習。若涉及到個案、不管是在網路或校園，也都會隨時由警察局或毒防局介入。

高雄市是全台唯一設置毒防局的縣市。陳其邁進一步說明，高雄的體制比較不同，防毒有一個非常重要的概念，那就是防毒社區化的工作，社區裡面會有一些煙毒犯或其他犯罪網絡，所以高雄在5年前就逐步建立社區防毒網絡，由毒防局統籌政策規畫，扮演一個的防毒、掃毒等防治工作的平台角色。

教育局長吳立森表示，校園防治是由市府與警察局、毒防局密切合作，查到疑似個案除了進行校園篩檢之外，也會跟警局密切合作，進行立案進行追蹤輔導，另把家庭與社區納入防治。毒品的辨識除了教導學生之外，學校的教職人員、行政人員及家庭教育家長部分，也會透過家長團體或各校家長會做相關課程及宣導。

吳立森強調，各校學生宣導一定會入班去做教育宣導，包括像剛剛市長提及的毒品辨識、防治與防堵的重要觀念都會全力落實，希望給高雄的校園更好的防毒環境，讓孩子們有更健康健全的教學環境。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

陳其邁 校園 毒品

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