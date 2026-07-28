NASA太空人 林琪兒：台灣是我很重要的一部分

林琪兒（Kjell Lindgren）的ＮＡＳＡ飛行服上，每一枚徽章都記錄著一段故事。金色名牌代表他曾飛上太空；「300」象徵累計於太空生活三一一天；「Mach 25」則代表太空船返回地球時，以超過音速廿五倍速度穿越大氣層。最令他珍惜的是SpaceX Crew-4任務徽章，因為那是由女兒設計，徽章上的蜻蜓呼應Crew Dragon太空船。然而，比起這些飛行紀錄，更早開始的，是他與台灣的故事。

林琪兒接受本報系世界日報專訪時表示，「台灣是我人生故事中很重要的一部分，那是我旅程開始的地方，也是我家人來自的地方」。

一九七三年出生於台北的林琪兒，父親是瑞典裔美國人，當時以美國空軍軍官身分派駐台灣；母親是台灣人，兩人在清泉崗基地相識。他兩歲半便隨父母離開台灣，之後主要在英國與美國成長。

首位台灣出生的ＮＡＳＡ太空人

許多人稱他是「第一位在台灣出生的ＮＡＳＡ太空人」，他並不認為自己的不同背景彼此衝突。他以身為美國人為榮，也認為台灣與英國的文化經驗同樣塑造了今天的自己。雖然成長於一個「很美國式的家庭」，家中始終保留濃厚的台灣文化，不論是飲食、節日或探親，都讓他與母親的故鄉保持連結。他也曾副修中文，並在就讀美國空軍官校期間短暫來台交流。

在不同文化中成長，他反而視其為優勢，「我非常感激自己有機會接觸美國以外的生活」。他說，多元背景讓他能從不同角度理解世界，也成為職涯上的助力。

太空拍台灣 「像太平洋上的翡翠」

二○一五年首次前往國際太空站，每當太空站飛越台灣，他總會望向窗外試著尋找這座島嶼。多數時候台灣被雲層覆蓋；偶爾天氣晴朗整座島嶼便清晰映入眼簾，「它非常美，非常綠，就像太平洋上的一顆翡翠」。他拍下後來廣為流傳的台灣照片，也希望把自己眼中的台灣分享給島上的人。

今年四月，在美國國務院公民講者計畫邀請下，林琪兒再次來到台灣，他回到出生的美國海軍醫院舊址，走訪父母曾經生活的地方。這趟旅程讓他重新認識台灣，也重新理解自己與這片土地的關係，「我回到台灣時，覺得自己像一名觀光客；但離開時，我感覺自己是家人」。

他也參訪國家太空中心、大學與相關企業，了解台灣太空產業的發展。他認為，台灣雖投入航太領域較晚，但憑藉科技與製造優勢，具備加速發展的潛力，也期待未來ＮＡＳＡ能與台灣的大學及國家太空中心有更多合作，讓台灣在人類探索太空的過程中扮演更重要的角色。

他也相信，隨著商業太空飛行興起，未來將有更多與台灣有連結的人進入太空。

林琪兒原是航空外科醫師，太空人是他從小以來的夢想，二◯◯九年獲選成為太空人。圖／ＮＡＳＡ

小二就有太空夢 一度轉向學醫

他開始夢想成為太空人時，只是個小學二年級的學生。這條路並不順利，他曾面對極低的入選機率，也曾因氣喘誤診，以為太空夢就此中斷。

他後來轉向醫學，成為飛行外科醫師，直到二○○九年才獲選進入ＮＡＳＡ太空人辦公室。他把努力比喻成替自己買下一張彩券。最後能否被選中，仍受到時機和運氣影響；但如果不先付出努力，就連參與的機會也不會存在。一路走來，他最常用兩句話提醒自己，「永不放棄」和「一步一步來」。

訪問結束後，林琪兒準備前往花旗球場為大都會台灣日投出第一球。離開前被問到，如果能對那個小學二年級夢想成為太空人的自己說一句話，他會說什麼？林琪兒停了一下，笑答：「祝你好運，也要玩得開心」。