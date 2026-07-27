教育部前法制處長被爆職場霸凌 監察院調查認教部有怠失提案糾正

監察委員王幼玲及賴鼎銘先前接受匿名陳情指出，教育部法制處前處長李嵩茂疑有「情緒管理欠佳」等霸凌同仁情事。監察院會今天通過王幼玲、賴鼎銘所提調查報告，認為教育部未及時發現李嵩茂對同仁的不法侵害，確有怠失，並提案糾正教育部。

監察院指出，李嵩茂任職期間多項言行逾越合理主管權限，對所屬同仁造成長期精神壓力及不友善職場環境，已違反行為時之公務人員保障法、公務人員安全及衛生防護辦法及職業安全衛生法，明定機關人員應遵守職場安全保障措施，不得對他人施以身體或精神不法侵害之法定義務，教育部對於法制處同仁長期遭受李嵩茂職場不法侵害，未能及時察覺、有效介入及妥為處理，確有怠失，提案糾正教育部。

兩位監委指出，李嵩茂在教育法制專業上雖獲肯定，但經教育部及監院訪談法制處同仁發現，多數同仁對李姓前處長在情緒管理和業務溝通持負面評價，具體指出李嵩茂言行失當，綜合訪談及證據顯示李嵩茂部分言行已超出合理主管業務監督與職場互動範疇，已逾越社會通念下主管管理權限之合理範圍，構成實務認定「精神攻擊」及「過度要求」態樣之職場不法侵害行為，並有權力濫用之虞，教育部認定李姓前處長成立職場霸凌，尚非無據。

兩位監委說明，主管之管理職能，不僅應熟稔專業領域，更須於團隊中扮演關鍵領導角色，具備跨域思維、溝通協調、業務妥適規劃與執行，以及培育部屬成長等能力，在工作場域內的言行互動及主管管理權之行使，均應於法律框架內，以專業、理性、合乎比例原則的方式為之。尤其民國103年修正公務人員安全及衛生防護辦法及職業安全衛生法後，已將職場不法侵害之定義從傳統物理或化學等危險源所致危害，擴展至對人身及精神上侵害行為，故各級主管均有依法遵守職務安全及衛生措施義務，不得以逾越職務上所必要或欠缺適當性之行為對待部屬。

兩位監委表示，李嵩茂及教育部法制處同仁在監院調查期間，都向兩位監委反映教育部調查程序涉有不當或不公。經查，教育部辦理本案調查期間，因主管機關公務人員保障暨培訓委員會尚未制定完善之職場霸凌申訴與調查規範，致相關當事人權益保障未臻周延。保訓會已於民國114年9月訂定「各機關公務人員執行職務遭受職場霸凌防治處理原則」，教育部後辦理此類案件，應確實依前開原則審慎處理。