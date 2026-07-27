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藍營8/1再度上凱道 力挺民團「拒絕毒酒駕、治安要警察 」

聯合報／ 記者陳柄亦／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長林沛祥（左三）、洪孟楷（右一）、許宇甄（右三）、翁曉玲（右二）、生命權平等協會理事長林志豪（右四）、土城清水因公殉職劉宗鑫所長父親劉祉源（左二）、台北市議員陳炳甫（左一）等，上午在黨團舉行「 81凱道集結 爭司法正義 拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」行前記者會 。記者黃義書／攝影
國民黨立法院黨團書記長林沛祥（左三）、洪孟楷（右一）、許宇甄（右三）、翁曉玲（右二）、生命權平等協會理事長林志豪（右四）、土城清水因公殉職劉宗鑫所長父親劉祉源（左二）、台北市議員陳炳甫（左一）等，上午在黨團舉行「 81凱道集結 爭司法正義 拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」行前記者會 。記者黃義書／攝影

毒駕頻傳，國民黨立院黨團今天再度呼籲民眾在8月1日站上凱道，要求中央政府還給人民安全的生活、公平的司法以及尊重多公投落實。國民黨團書記長林沛祥表示，81凱道集結，不是一場對立，而是一場對安全、正義和公平的呼籲。

由生命權平等協會、中華人權協會等民團共同組成「維護人民安全與司法正義聯盟」，將於8月1日在凱達格蘭大道上舉辦「拒絕毒酒駕、人民要安全、治安要警察、司法要正義」。生命權平等協會理事長林志豪指出，針對警察人權 、生命權、執勤的安全與被害人的訴訟權，與國民黨團討論修法，不讓被害人在法庭上被消音或被孤立。他呼籲，全台的法官和檢察官在81站出來，你們都需要警察的保護，站出來給警察與被害人溫暖的擁抱。

中華人權協會理事長魏憶龍表示，如果警察遭到殺害或傷害，被告卻能屢屢逃過死刑，未來還有哪位警察願意挺身而出，維護治安、保護我們的生命與財產安全？這麼簡單的道理，難道總統府裡的人不知道嗎？行政院裡的人不知道嗎？他們今天去公祭，明天就忘記。他呼籲，８月1日民眾能共同走上凱道，繼「食安」之後，不僅要讓人民只能「吃得安心」，更能「住得安心、活得安心」。

國民黨立委洪孟楷說，「81上凱道，拒絕毒酒駕，挺警察，要正義。」亂世用重典，拒絕犯罪者持續的囂張、跋扈，保護被害者的權益比什麼都重要。年底九合一大選懇請民眾站出來投票，讓真實的民意，告訴應該要負起責任的人，「只要公投透過，任何人都應該要遵守 」。

國民黨立委翁曉玲表示，希望所有關心台灣治安的民眾一起站出來，向民進黨政府大聲呼籲，「司法要正義，人權要重視」。人民需要的是公平公正的司法環境，更重要的是能支持被害人權益的改革，盼政府能真正聽見民眾對公平正義的渴望。

凱道 警察 國民黨團

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