三黨皆提案限制國外醫牙學歷實習名額 基層牙醫籲衛環委員會盡速審查

國外醫牙學歷回台實習名額引起爭議，衛福部長石崇良去年承諾，將國外牙醫學歷實習名額上限明文入法，繼國民黨立委王鴻薇、民進黨立委王世堅之後，近日民眾黨黨團及立法委員邱慧洳、陳清龍、王安祥也提出醫師法修正案，將國外醫牙學歷回台的實習名額限制為不超過國內招生名額的十分之一。

本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會表示，朝野三黨皆提案，代表已具備跨黨派共識。協會呼籲立法院衛環委員會召委盧縣一、林月琴盡速排案審查，不要讓重要的醫療改革敗給一個「拖」字。

本土小牙醫聯盟暨台灣基層牙醫師協會說明，醫學教學資源珍貴有限，目前政府對國內招生名額嚴格控管、不得增加。而每年開放50名國外學歷牙醫回台實習，教學現場已十分吃緊。若再增加名額，勢必會瓜分國內學生資源，造成醫師訓練品質下降，最終危害到民眾的醫療品質。

協會表示，由於到波蘭、西班牙等地透過國際專班取得牙醫學歷，其門檻比國內低很多，造成波波牙醫回台人數逐年攀升，政府遭施壓增加實習名額。從民國111年「醫師法修法附帶決議」、113年「24億假偏鄉計畫」到「醫師法施行細則修正案」，一次又一次證明，即使主流民意強烈反對、成功擋下政策，衛福部仍可能很快以另一種形式，重新替波波開啟新的快速回台當醫師的大門。

協會進一步說明，早在民國98年，當時衛生署召開的專家會議就已經決議「國外學歷實習容額不得超過國內招生總額的十分之一」。但過去曾發生過實習名額突然增加、卻查無會議紀錄的情形，民眾只能每年心驚膽跳的等待衛福部公告名額。因此有必要以法律規範名額上限。

協會指出，賴清德總統於113年11月13日公開承諾，「國外牙醫系畢業生每年回台實習名額就是50名」，不會提高；石崇良上任後也公開承諾，將推動名額上限法制化；而全台灣8所牙醫系和台灣牙醫學生聯合會都已發表聲明，要求將「十分之一」的上限立法。

協會強調，並非反對任何特定族群，而是希望建立公開、透明且具有法律拘束力的制度。醫師、牙醫師肩負人民生命健康，相關養成制度與醫師證書的資格管理，攸關教育公平與國民健康權益，不應有化外之地，更不該有黑箱作業。

協會指出，目前三黨的提案皆已通過一讀，送入立法院衛環委員會。協會呼籲召委盧縣一、林月琴儘速排案審查，讓立法早日完成，守護台灣醫療。