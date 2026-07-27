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福壽沙鹿廠火警遭疑滅證 福壽回應了

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
福壽實業沙鹿廠昨上午發生火警，黑色濃煙竄升，消防隊員到場搶救。圖／民眾提供
福壽實業沙鹿廠昨上午發生火警，黑色濃煙竄升，消防隊員到場搶救。圖／民眾提供

中聯油脂毒油案，福壽實業正被調查中，但福壽沙鹿廠房昨上午發生火警，不但引起空汙，也被質疑滅證。對此，福壽則表示，事故發生在沙鹿飼料廠，與製造油脂的台中港廠無關，但對造成民眾不安深感抱歉。

福壽表示，昨利用假日期間進行設備停機保養作業，於上午9時34分，在沙鹿飼料廠進行飼料用大麥廠房屋頂空氣污染防制設備（洗滌塔）定期維護，更換洗滌塔內填充材作業時，因作業過程不慎引燃洗滌塔內塑膠拉西環，造成設備冒出黑煙。

福壽指出，事故發生後，現場同仁立即依標準作業程序啟動緊急應變機制，第一時間進行初期滅火及通報消防單位，火勢已於上午9時51分完全撲滅，本次事故燃燒範圍僅限洗滌塔設備，燃燒面積約3平方公尺，現場無人員受傷或受困，亦未影響其他生產設備及廠區安全，目前正配合消防單位進行後續調查。

福壽強調，此次事故發生於沙鹿飼料廠設備保養期間，與食用油脂生產線及產品完全無涉，所有食用油脂產品均於梧棲台中港廠生產製造，生產及品質管理作業皆維持正常運作，不受本次事件影響，後續將全力配合主管機關及相關單位辦理各項調查與查核作業，並持續檢討設備維護及施工管理流程，強化安全管理措施，防止類似事件再次發生。

福壽表示，對於此次事故造成周邊民眾因黑煙而產生不安深感抱歉，並向第一時間投入救災的消防人員致上誠摯敬意與感謝，同時，也感謝周邊鄰里居民的理解、關心與包容，讓救災工作得以順利完成。

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