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立陶宛重啟對台經濟合作談判　強調政策立場不變

中央社／ 維爾紐斯27日專電
立陶宛外交部表示已重啟與台灣就經濟合作行動計畫進行的談判。圖為2022年1月，設在立陶宛首都維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」。路透
立陶宛外交部表示已重啟與台灣就經濟合作行動計畫進行的談判。圖為2022年1月，設在立陶宛首都維爾紐斯的「駐立陶宛台灣代表處」。路透

立陶宛與台灣經濟合作談判6月因立陶宛政府改組而暫緩。隨著新政府上任，立陶宛外交部表示已重啟與台灣就經濟合作行動計畫進行的談判，並指出立陶宛對台政策立場維持不變，推動合作符合第21屆政府施政計畫。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）25日報導，立陶宛外交部上週向波羅的海通訊社（BNS）表示，加強與台灣的經濟合作符合立陶宛長期外交政策目標，立方將持續推動與台灣簽署經濟合作行動計畫，目前正與台灣駐立陶宛代表處進行協商。

立陶宛外交部指出，談判重點在於建立可持續的經濟關係，以促進立陶宛高科技產業發展。立國外交部並表示，在與台灣持續磋商期間，行動計畫的具體內容現階段尚未公開。

根據報導，立陶宛外交部表示，立陶宛對台政策立場維持不變，並重視在貿易、商業、教育與科研、文化及民間交流等互利領域，進一步強化與台灣的實質合作。

報導指出，立陶宛外交部強調，上述合作符合第21屆政府施政計畫，並延續立陶宛2023年發布的印太地區戰略文件所確立的方向。

立陶宛先前曾預期於5月底前完成對台經濟合作計畫草擬，並於6月簽署，但因執政黨社會民主黨進行內閣改組暫停。

根據BNS報導，立陶宛於2021年台灣駐立陶宛代表處在維爾紐斯（Vilnius）設立時，寄望與台灣經濟關係能有所突破，但近期立陶宛官員對來自台灣的投資規模不足表達不滿。

立陶宛 外交部

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