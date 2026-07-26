精神科醫師走進台北車站 4年陪伴精障街友重返社會

每隔四周，台北車站角落總會出現一支特殊的醫療團隊，他們帶著藥品、血壓計與滿滿耐心，主動走向街友，為罹患精神疾病的無家者提供診療與長效針劑治療。這項由三軍總醫院北投分院社區精神科、台北市社會局及思安慈善服務協會合作推動的「精神醫療外展服務」，至今已持續約4年，部分流落街頭、病情反覆惡化的患者已能重新工作、入住安置機構，甚至重返家庭。

「精神醫療不能只等病人走進醫院，有時候，醫療必須先走到病人身邊。」參與計畫的三總北投分院精神科主治醫師陳泰宇表示，台北車站是全台最大的無家者聚集地之一，長期有社工、遊民輔導員及民間團體在此提供物資與生活協助，也因此成為外展醫療最重要的服務據點。

陳泰宇指出，無家者中以思覺失調症患者占最大宗，也常見雙相情緒障礙症、憂鬱症、焦慮症、物質使用障礙，以及高齡者常見的失智症等問題。許多人因疾病影響現實感與病識感，不知道自己需要就醫，也忽略糖尿病、高血壓等慢性疾病，導致精神疾病與身體疾病交互惡化。

每次外展服務除了評估精神狀況，也會先從量血壓、詢問睡眠、飲食及身體不適等基本健康問題開始，藉由最簡單的健康關心建立信任，再逐步引導接受精神醫療。「吃得好不好？有沒有睡好？」是開啟治療的第一句話。

真正困難的，其實不是打針，而是建立關係。陳泰宇表示，每位個案的接受度都不同，有人因曾有良好的就醫經驗，第一次接觸就願意接受治療。也有人需要社工、醫護人員反覆關心兩、三次，甚至四、五次以上，才願意跨出第一步。

「我們不會急著要求個案接受治療，而是先讓他們感受到真心想幫忙的誠意。」陳泰宇說，即使當天無法接受醫療，團隊仍會持續打招呼、聊天、關心近況，慢慢累積信任。「有問，就有機會。」

目前外展服務中，約有六、七成個案願意接受長效抗精神病針劑治療，醫師每四周會回到台北車站替個案施打下一劑。研究顯示，長效針劑可降低病情復發及住院機率。在穩定控制病情後，許多人逐漸恢復生活能力。

陳泰宇分享，目前已有多位接受追蹤治療的個案，在台北車站從事清潔派工工作，也有人入住康復之家或中繼安置機構，透過復健型工作重新找回自信與自我價值，真正邁向復歸社會。

不過，陳泰宇坦言，這項工作最大的挑戰，是在「人權」與「醫療介入」之間找到平衡。精神醫療不能因善意而過度介入，除非已符合「精神衛生法」嚴重病人及強制送醫條件，否則更重要的是尊重個人意願，以陪伴代替強迫，讓病人在感受到被理解後，自願接受治療。