沒病識感、不覺得自己生病 街友醫療外展成重返社會關鍵

思覺失調症患者常被貼上「危險」、「失控」等標籤，台北市立聯合醫院松德院區兼任主治醫師蔡長哲表示，這其實是「大腦生病」，與癌症、慢性腎衰竭一樣屬於重大傷病，若能及早接受治療，大多有機會維持穩定生活。令人擔憂的，是因缺乏病識感而延誤就醫，導致病情惡化、社會功能退化，甚至流落街頭。

近年各縣市推動街友街頭醫療與精神醫療外展服務，蔡長哲認為，將醫療主動帶到患者身邊，是精神醫療從「等待病人上門」走向「主動走進社區」的重要一步，對提升治療持續率具有關鍵意義。

蔡長哲指出，不少患者即使符合資格，也未必會主動申請重大傷病證明，原因之一就是擔心遭到社會汙名化。思覺失調症最核心的問題，是思考功能出現障礙，例如被害妄想、出現幻聽等症狀。患者深信自己所感受到的一切是真實存在，因此不認為自己需要接受治療，「沒有病識感」正是最大的治療障礙。

外界常誤以為街友都有精神疾病，蔡長哲強調，街友成因相當複雜，精神疾病只是其中一部分因素。反過來說，思覺失調症患者若未及時接受治療，確實較容易因功能退化而陷入失業、失居等困境。

思安慈善服務協會程社工表示，許多人以為街友、無家者無法就醫，是因為沒有健保，但真正的困難不是醫療費用，而是精神疾病。思覺失調症患者可能因缺乏病識感、妄想、幻覺或判斷力下降，不容易主動求醫，即使擁有重大傷病資格，也未必能持續接受治療。若缺乏家庭支持，更容易陷入反覆失聯、病情惡化的循環。

程社工說，固定每四周到台北車站為患者診療與施打長效針劑，是把「社區醫療」真正延伸到街頭。街友同樣生活在社區，只是沒有固定住所，台北車站等街友聚集地，也可以視為另一種「社區據點」，讓醫療資源直接走進他們的生活場域。

計畫推動數年下來，最大的改變不只是病情改善，而是個案重新找回與人互動的能力。程社工分享，原本完全無法溝通、拒絕交流的患者，在接受穩定治療後，主動表示想回家、想入住安置機構，甚至願意接受派工工作，重新規畫未來。