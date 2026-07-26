快訊

正在拍攝「百味人生」…藝人王凱驚傳暴斃家中！經紀人證實了

「辛太太準備畢業了」 F-16失聯飛官辛柏毅妻拍婚紗照惹淚崩

傳美軍考慮「闖伊朗核設施搶濃縮鈾」！可能作戰曝 專家：史上最複雜

油對台灣人有多重要？中研院學者何美鄉談中聯油事件：別只喊食安口號

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
專家認為，食用油風波應將焦點回到科學證據與制度改革，從原料、製程到監測機制全面檢討。聯合報系資料照
專家認為，食用油風波應將焦點回到科學證據與制度改革，從原料、製程到監測機制全面檢討。聯合報系資料照

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件引發全台食安風暴，昨晚民眾穿著白衣走上凱達格蘭大道，表達對食品安全的憂心。中研院前研究員何美鄉認為，社會討論若停留在情緒宣洩，難以真正改善台灣食品安全，應將焦點回到科學證據與制度改革，從原料、製程到監測機制全面檢討，才能降低未來再度發生類似事件的風險。

何美鄉在臉書發文指出，若要真正為食安發聲，就應提出可落實的改善策略。她引用國民營養健康調查資料分析，國人每日約三分之一熱量來自脂肪，以每人每天攝取2000大卡估算，相當於每天約攝取74公克脂肪，全台一年食用油脂消耗量約62萬噸。

何美鄉以媒體揭露資料推估，中聯油脂一年生產約12萬噸大豆油，約占國人食用油攝取量近二成，折算約占總熱量來源6%。若以整體供應鏈角度來看，中聯油在國內食用油市場具有相當重要的地位，一旦發生品質問題，影響層面恐不容小覷。

何美鄉提醒，實際攝取並非平均分配，外食族、年輕人及學童等族群，可能更容易接觸到相關油品。若品質管理出現漏洞，健康影響未必立即顯現，而可能在多年後，以慢性疾病增加的形式逐步浮現。

針對如何強化食用油安全？何美鄉提出四項具體建議。

一、源頭管制要從大豆食材訂定標準

食藥署可以趁機檢討，參考國際標準重新檢討進口大豆規格，作為食用油原料的大豆品質要求。台灣已是高所得國家，全民健康由健保共同承擔，更應提高原料品質要求，而非為節省成本犧牲食安。

二、建立與原料品質相對應的監測制度

在大豆油成品標準不變情況下，使用愈劣值（劣等級）的大豆原物料，提煉油的成本就會更高，檢驗成品也需更頻繁，這也同樣會提升製造的成本，但縮短抽驗週期可降低風險。

三、製程需要精密管控的參數

食用油精煉雖屬成熟技術，但製程中仍涉及溫度控制、真空系統等關鍵參數，政府除調查事件原因外，也應檢視業者是否建立完整自動監控及製程紀錄系統，並評估設備是否需要更新，以降低製程汙染風險。

四、同步盤點、稽查國內其他大型製油廠

不應只針對涉案業者調查，而應同步盤點、稽查國內其他大型製油廠的生產流程與管理制度，建立一致性的製程管理與風險監測機制，降低整體產業發生類似事件的機率。

何美鄉呼籲，不應一味追求低價與高CP值，否則容易壓縮食品業者提升品質與設備投資的空間。至於國家政策，食品安全需要政府、產業與消費者共同承擔責任，政府更可藉此次事件，廣泛徵詢專家、民間及產業界意見，投入更多資源規畫國家食品政策的轉型，逐步提升食品安全與營養品質。

食安 中聯 何美鄉

延伸閱讀

中聯油案泰山再發聲明 董座還原油品時間軸、祭出兩大承諾

油品問題連環爆！專家促驗所有食用油

方元沂／從毒油風暴看董事會責任

「沒有絕對安全就不賣大豆油」 泰山強調：若中聯未徹底改善就不同意復工

相關新聞

油對台灣人有多重要？ 中研學者何美鄉談中聯油事件：別只喊食安口號

中聯油脂大豆沙拉油苯駢芘超標事件引發全台食安風暴，昨晚民眾穿著白衣走上凱達格蘭大道，表達對食品安全的憂心。中研院前研究員何美鄉認為，社會討論若停留在情緒宣洩，難以真正改善台灣食品安全，應將焦點回到科學證據與制度改革，從原料、製程到監測機制全面檢討，才能降低未來再度發生類似事件的風險。

華航機隊／最佳配角A330 曾捲入購機換過境美政治角力

華航1999年選定空中巴士A340取代747SP與MD-11，新一代單走道機種737-800也已服役，接下來考慮的是接替A300-600R的區域航線機種。依據常理，既然買了A340，接續引進A330是合理的選擇。兩者是同步研發的孿生機種，除了引擎數目相異，機體設計雷同，飛行員可同時擁有兩架飛機的駕駛資格。就後勤與訓練角度，似乎毫無懸念。

歷史上的今天／考大學送旅遊？1954年聯考隱藏福利曝光

1954年7月26日，國立台灣大學、省立師範學院、省立工學院、省立農學院及陸軍軍官學校等文武五院校聯合招生新生入學考試，上午起分別在台北、台中、台南三區同時舉行。台北區分別在台大校總區、師院、成功中學、台大法學院、台北商職25試區，計分為96個試場舉行。

聯合報一周大事7/19~7/25

國內

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。