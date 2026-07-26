給台灣的情書特展 梁文傑：民主政治應回歸選舉

2025年是台灣展現集體韌性的「公民之年」，民團主辦「給台灣的情書」特展今天開幕。陸委會副主委梁文傑致詞時說，民主政治終究要回歸到選舉，選舉該贏的要贏下來，「好好把立法院贏下來。」

辜寬敏基金會、北海民主韌性協會共同主辦的「給台灣的情書 Dear Taiwan,」特展，26日在台北BEONE未來共生基地開幕，將展覽至8月23日。

主辦單位表示，2025年是台灣展現集體韌性的「公民之年」，包括遍地開花的大罷免連署、花蓮震災後民眾自發投入救災、海外公民返台投票，以及社群平台上彼此鼓勵支持，都展現平凡人不計代價的付出，希望透過展覽留下這段集體記憶。

展覽以「台灣公民超人圖鑑」為核心，透過生活化故事呈現公民參與，希望讓更多民眾理解公共事務，也讓曾參與公共行動者重新獲得認同與支持，成為公民教育與對話的平台。

辜寬敏基金會董事長王美琇致詞表示，罷免期間民眾奮戰的身影，以及花蓮震災時投入救援的「鏟子超人」，都是台灣重要的歷史記憶，將形塑集體認同，凝聚同島一命的共同體意識。

王美琇說，雖然罷免運動沒有成功，但她不認為是失敗，因為過程中看見許多志工與青年無私投入，奉獻時間守護家園、守護民主，不僅感動許多人，也讓社會看見台灣的希望。

陸委會副主委梁文傑致詞說，民主政治終究要回歸到選舉；今年的選舉，「該贏的要贏下來，該保住的要保住，贏的要贏盡量多」，拿這個氣勢，很快地明年年底又要選舉，所有的亂象其實都是因為立法院，他笑說「就好好把立法院贏下來，這樣陸委會的預算才能保住」。

梁文傑說，國民黨立委翁曉玲說要刪陸委會媒體宣傳預算並稱「只要梁文傑一張嘴就夠了」，但共產黨對台灣的預算非常多，多到算不出來，陸委會的預算非常少，但「就算只剩我一張嘴，我們還是要一直戰鬥下去，也希望大家跟我們一起戰鬥」。

立委林楚茵則表示，她是以「愛台灣的公民」身分出席活動，希望更多民眾珍惜投票權，透過每一次投票守護民主與台灣。