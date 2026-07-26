蔡其昌率團赴台灣日僑宴 前紐約市長亞當斯出席支持

美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日明天舉行，擔任雙開球嘉賓的美國國家航空暨太空總署太空人林琪兒及中華職棒大聯盟會長蔡其昌等，今天出席賽前僑宴，前紐約市長亞當斯出席對台僑社群表達支持。

第22屆大都會台灣日將於26日在紐約大都會主場花旗球場（Citi Field）舉行，擔任開雙球嘉賓的美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人林琪兒（KjellLindgren）及中華職棒大聯盟會長蔡其昌，25日聯袂出席於台僑聚集的法拉盛（Flushing）地區僑宴。

先前訪問華府拜會美國國會及行政部門，參加智庫研討會的立委吳思瑤、沈伯洋、陳培瑜及王定宇，同場出席活動。

林琪兒以太空望向地球的經驗向紐約台僑表示，相信在座的人對台灣都有那種連結感受，很高興年初回台連結出生地，有機會探視朋友與熟悉的地方，協助台灣與美國建立關係，包括教育、官方或產業方面。

他指出，台灣是旅程開始的地方，自己擁有台灣與美國背景讓人感動。台美是經濟夥伴關係，彼此也分享民主、自由、創新與機會。

蔡其昌表示，棒球是台灣的國球，棒球團結台灣這個國家。在棒球場上無論是支持藍綠白，不會互相嫌棄、對立、討厭。在棒球場上只要是棒球迷，都會暫時忘掉台灣社會內部不同政治主張的紛爭，團結一致為台灣加油。

他說，棒球讓全世界看到台灣，台灣在世界棒球12強高張力、高難度的比賽拿下世界冠軍，讓全世界看到台灣，這就是棒球的魅力。

參選台北市長的沈伯洋指出，台灣民主確實有點跌跌撞撞，30年來遇到很多挑戰，我們撐到現在，這是台灣民主可貴的地方。

他說，今天講到總觀效應，即在太空往下看，看不到國界，但看得到每個城市的燈光，城市燈光相連。希望那是民主、熱情的燈光，希望未來台北的燈光越來越亮，能夠與世界主要城市連結，讓這燈光以台北與各國首都為首，照亮整個民主世界。

活躍於亞裔社群的前紐約市長亞當斯（EricAdams）也出席晚宴，與沈伯洋等人會晤合照。

亞當斯表示，（台裔）社群對紐約市極重要，在任期間花很多時間在此。（台裔）社區相信家庭、營商、公共安全並支持警力，這很重要。大家多次相聚攜手合作，對城市做出更多貢獻，所以今天到場表達支持。許多人知道晶片力量來自台灣，台灣社群對紐約市具有重要性。

訪團一行人期間出席沈伯洋在法拉盛舉行的紐約海外後援會成立大會，許多台僑到場展現支持。