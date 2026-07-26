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聯合報一周大事7/19~7/25
國內
23日：行政院長卓榮泰於行政院會拍板高鐵延伸宜蘭，總經費三五二一億元，估核定後十一年、亦即二○三七年完工。
24日：立法院三讀闖關「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，由中央編列預算替兒童成立未來帳戶，估計孩童自出生至十八歲可領到一一四萬元。
25日：中聯致癌油事件延燒，國民黨舉辦「我是人、我反毒台」集會在凱道登場。
國外
20日：美加墨世界盃足球賽落幕，西班牙以一比○擊敗阿根廷奪冠。西班牙還包辦了金球獎、金手套獎及最佳年輕球員獎。
22日：美國國務卿魯比歐在馬尼拉東協外長會議場邊與中國外交部長王毅會談，兩人談到台灣問題，魯比歐表示美國一四○億對台軍售「還在審查中」。
23日：美國川普政府根據強迫勞動調查結果，針對六十個經濟體課徵關稅，歐盟、台灣、日本、南韓及瑞士特定未獲豁免的產品，關稅稅率為百分之十或百分之十二點五。
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