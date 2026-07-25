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牡丹社事件國際研討會 族人盼奪回歷史詮釋權

中央社／ 新北25日電

俄羅斯軍官1874年來台觀察牡丹社事件史料出版，引發學界與在地討論。文史學者認為是第一手外國史觀。但屏東牡丹鄉族人認為，除台、日、俄觀點，更應由原住民族自主詮釋歷史。

俄羅斯軍官捷廉．季耶夫（V.A. Terenty'ev）於1874年牡丹社事件期間，來台觀察並製作調查報告與記錄。以此為核心的「俄羅斯在台灣」新書日前出版發表，並在屏東牡丹鄉舉辦國際學術座談會。

1874年5月日本出兵攻打台灣牡丹社原住民部落，主持會議的前原住民族委員會副主任委員鍾興華表示，歷史的真相需要耙梳，透過研討會、出版書籍、台日文化交流等讓國際更清楚牡丹社事件，也凸顯族人愛護家鄉、保護自己的英勇精神。

鍾興華強調，報告反映19世紀歐人對亞洲社會典型的觀點，讓台灣走上國際舞台的牡丹社事件，歷史的角度有多重價值；但除了台灣教科書、日本、與俄羅斯觀察，更要有族人的聲音詮釋自己的獨立觀點。

政治大學民族學系兼任教授藤井志津枝認為，報告呈現俄國第三者的觀察與英國、美國有不同的觀點，以及當時日本企圖進入台灣。她說，無論是「八瑤灣事件」或牡丹社事件，都盼望國人從悲慘的歷史事件中相互理解，有主體性站起來奪回歷史的解釋權。

日本早稻田大學招聘研究員王智新則建議，以牡丹社事件紀念館為中心，推動台灣與沖繩間的理解與和平。

屏東縣石門國小教導主任杜詩韻長期致力承傳排灣族文化、推動牡丹社事件的在地走讀導覽、滾動的校本課程，並從原住民視角重新詮釋這段歷史。她表示，可惜教科書沒有原住民的觀點，盼望更充實歷史教育，讓孩子認識當時祖先保衛家鄉的處境與戰爭的殘酷。

前牡丹鄉長林傑西闡述他任內推動牡丹社事件跨國歷史和解、訪問宮古島並簽署合作備忘錄。在地文史工作者古英勇、高明等人也敘述自己對牡丹社事件的看法，盼望透過省思多了解先祖保衛家鄉精神。希望學者對歷史事件多些田野調查，共同找回歷史的拼圖。

族人 俄羅斯 原住民

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