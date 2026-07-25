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牡丹社事件史料出版 俄國研究台灣局勢重要文獻

中央社／ 新北25日電

俄羅斯在台灣：俄國軍官捷廉．季耶夫眼中的危機」新書日前出版，這是塵封於俄羅斯帝國外交政策檔案館、海軍檔案館，關於1874年牡丹社事件的關鍵報告，是台灣史的重要文獻。

晨星出版社表示，「俄羅斯在台灣：俄國軍官捷廉．季耶夫眼中的危機—1874年牡丹社事件關鍵報告」是由俄羅斯科學院東方學研究所副所長劉宇衛（Valentin Golovachev）與佛光大學語文學系兼任教授楊孟哲共同編著、翻譯審定。

楊孟哲說，許多原始文件是劉宇衛獲准閱覽與手寫抄錄，他多年來往返莫斯科與聖彼得堡海軍檔案館，深入俄羅斯重要檔案典藏機構蒐集史料，並獲得授權以中文出版，促成台俄學者跨國合作完成本書編纂，以客觀的角度彌補歷史拼圖。

楊孟哲還與出版社成員親自前往屏東縣牡丹鄉參加新書發表會，他接受中央社記者訪問表示，1874年5月，日本出兵攻打台灣牡丹社原住民部落。當年，捷廉．季耶夫（V.A. Terenty'ev） 奉命，並獲俄國駐北京領事館請求清朝政府許可，在福州港搭乘「白鼬號」（Gornostay）砲艇駛抵台灣觀戰，並蒐集西部各港口戰鬥史料。此行，凸顯俄羅斯意識福爾摩沙的戰略重要。

楊孟哲說，後來，俄羅斯再度派海軍軍官保羅．伊比斯（Pavel Ibis）抵台田野調查，為當時台灣人物社會、原住民語言風俗留下寶貴的紀錄檔案。依據2名俄羅斯軍官觀察，當時清軍沒有足夠防衛準備，漢人與清兵對日軍無敵對態度；但日軍殺害排灣族人的真正目標，是想模擬1867年英國入侵衣索比亞事件，企圖佔領台灣。

晨星出版社表示，捷廉．季耶夫來台觀察並製作調查報告與蒐集港口、民情完整紀錄，呈現目前俄羅斯最早的對台灣及東亞局勢的有系統觀察與評估，本書在俄羅斯科學院支持下完成整理出版，為台灣近代史研究提供重要的一手文獻。

晨星表示，這一批沉睡逾150年的史料，從俄國視角重新檢視牡丹社事件，探討事件對19世紀東亞國際秩序、列強戰略布局及台灣歷史地位的深遠影響，具有重要的研究、國際關係及台灣史研究價值。

俄羅斯 莫斯科 俄國

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