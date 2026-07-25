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台灣選手大馬廚賽持國旗合影遭阻 年輕廚師協會遺憾

中央社／ 吉隆坡25日專電

台灣代表隊在「2026環球廚藝聯盟巡迴挑戰賽」勇奪多項冠軍，不過其中一名獲獎選手在頒獎台準備持中華民國國旗合影卻遭制止。台灣國際年輕廚師協會理事長張克勤對此表達遺憾，盼選手在頒獎台上都能分享榮耀。

這屆挑戰賽21日至24日在吉隆坡及芙蓉舉行，共有30多個國家、800多名廚藝選手參賽，是東南亞重要的國際廚藝競賽之一。

台灣在參賽國家中表現亮眼。其中，台灣廚藝美食協會參賽選手勇奪15金盃、16金28銀9銅10佳作，另獲GCCM環球CAFÉ自助餐團體賽最佳展示台冠軍、GCCM環球CAFÉ自助餐團體賽總冠軍，更獲得SPCC & GCCM 2026最佳傑出明日之星。

另一參賽的台灣國際年輕廚師協會則在賽事中拿下4金盃、6金16銀34銅6佳作。

頒獎典禮上，來自各國的代表隊陸續揮舞國旗、與隊友合影留念，現場氣氛熱烈。不過，當一名台灣選手上台領獎、準備拿出中華民國國旗拍照時，立即遭制止，國旗也被拿走，最終未能持國旗完成合影。現場未說明制止原因，頒獎典禮仍持續進行。

張克勤賽後受訪表示，對於選手未能持國旗在頒獎台合影感到遺憾。

他指出，協會長期致力培育年輕廚藝人才，透過國際競賽提供年輕廚師歷練舞台，讓他們在與世界各國選手切磋中精進技藝、拓展視野，並將台灣料理文化推向國際。

他說，這次團體賽佳績是年輕世代共同努力的成果，也展現台灣新生代餐飲人才站上國際舞台的實力。

另外，台灣廚藝美食協會也指出，近年持續帶領台灣廚師參與國際賽事，希望透過料理推動美食外交，讓更多國際評審認識台灣飲食文化。

他表示，烏魚子、鮪魚、鳳梨、芒果等台灣食材近年愈來愈受到國際競賽青睞，未來也將持續帶領台灣廚師站上世界舞台，透過料理讓世界看見台灣。

外交部長林佳龍賽前曾為台灣國際年輕廚師協會授旗，預祝代表隊勇奪佳績；駐馬來西亞代表連玉蘋也到場替選手加油。

國旗 吉隆坡 東南亞 台灣

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