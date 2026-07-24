提高書記官、法警職等...司法院修法院組織法 下周將送考試院會銜

訴訟案件數量逐年增加，司法工作負擔重，又人力長期短缺，為解決書記官、法警職等與薪俸不足以對應工作負擔，書記官報到率低、離職率高的困境，司法院今年五月通過法院組織法修正草案，提高書記官及法警職等，並放寬一、二等書記官名額，並於今日完成行政院會銜。

司法院表示，法院組織法修正草案5月29日送請行政院會銜，今日完成會銜後，將於下周送考試院會銜，待考試院完成會銜後，即送立法院審議。

司法院指出，為能以資訊科技有效整理大量卷宗的海量資訊，2013年起開始推動卷宗電子化，除大力推動法官使用電子卷宗外，目前進一步改革紙本審判卷宗的整編方式，最小化必須維護保存的紙本卷宗的數量，期能減低管理紙本卷宗的工作負擔與壓力。

另外，司法院認為法院書記官的主要壓力之一，來自於接聽大量電話，因此正規劃在最短時間內成立全國電話中心，以專用人力回應公務電話查詢，期待能減輕書記官工作壓力，讓書記官專注於處理輔助審判事務，並透過業務分流，提升回覆民眾電話效能。

司法院表示，期盼相關修正案能盡速完成立法程序，完善司法人力制度，讓第一線司法同仁獲得更充分的工作支持，進而為國人建構更安全、優質的司法環境。