拉美暨加勒比海經貿辦事處成立 林佳龍：互利共榮

為配合業務版圖擴張，中美洲經貿辦事處7月起正式更名為拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處（LACTO），服務國家擴增至巴拉圭等6友邦。外交部長林佳龍今天表示，透過攜手合作可以拓展市場、鼓勵投資與創造就業機會，實現互利共榮。

中美洲經貿辦事處更名為拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處後，服務的友邦國家由原有的貝里斯及瓜地馬拉，擴增至巴拉圭、聖克里斯多福及尼維斯、聖露西亞，以及聖文森及格瑞那丁等6個友邦。

拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處下午舉行揭幕儀式，林佳龍、貝里斯駐台大使梅凱瑟（Katherine Meighan）、瓜地馬拉駐台大使艾特維（Luis Raúl Estévez López）、巴拉圭駐台大使傅達耀（DaríoFilártiga Ruiz Díaz）、聖克里斯多福及尼維斯大使范東亞（Donya L. Francis）、聖文森及格瑞那丁駐台大使姜康特（Kenton X. Chance）等友邦駐台使節出席。

林佳龍致詞表示，拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處延續中美洲經貿辦事處自1997年成立以來的堅實基礎，中美洲經貿辦事處支持台灣企業開拓拉丁美洲市場，並協助台灣邦交國向台灣消費者推廣優質產品，拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處將服務台灣在這個地區的6個友邦，進一步擴大服務範圍與區域合作量能。

林佳龍指出，拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處未來將與外交部成立的榮邦經貿辦事處（DAPTO）協作，整合政府與民間資源，協助台灣企業拓展市場、促進投資與商務交流，同時推廣友邦優質產品，持續深化台灣與友邦的經貿合作，攜手創造互利共榮。

拉丁美洲暨加勒比海經貿辦事處透過新聞稿表示，未來將依據6個友邦各自的產業特色，規劃多元行銷與交流計畫，介紹特色農漁產品、食品、觀光及投資環境，並透過國際展覽、採購洽談、企業媒合及參訪交流等方式，協助友邦品牌拓展台灣通路，促進雙方業者建立長期合作，也讓台灣各界更深入了解拉丁美洲暨加勒比海市場的發展潛力與商機。